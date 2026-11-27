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El candidato de Junts por Lleida, Isidre Gavín, reivindicó ayer la importancia de que Catalunya tenga una voz propia y con capacidad de incidencia tanto en el Congreso como al Senado. Por ello, hizo un llamamiento a los catalanes para concentrar el voto en Junts. Aseveró que este domingo “nos jugamos decidir qué fuerza tiene Catalunya” en las decisiones que se tomen en Madrid en los próximos años, “lo que requiere que haya diputados catalanes dispuestos a defender por encima de todo nuestro país, nuestra lengua, nuestras competencias y los intereses de los leridanos y pirenaicos”, añadió.

En la recta final de campaña, Gavín visitó varias empresas junto a Jordi Turull, secretario general de Junts, y reafirmó los compromisos adquiridos con el territorio firmados en un documento bajo el título El meu compromís amb Lleida, Pirineu i Aran.

Por otra parte, el líder de Junts, Carles Puigdemont, apeló a los independentistas indecisos y a los votantes de ERC “desconcertados” por la candidatura de Gabriel Rufián con Podemos, a quien ha ofrecido un voto a Junts “sin notas a pie de página”. En una conexión desde Waterloo en el acto final de campaña a Tarragona, el expresident presentó la candidatura de Míriam Nogueras por Barcelona como el “refugio más útil” para el voto independentista. Otros dirigentes de Junts, como Mònica Sales o el cabeza de lista por Tarragona, Josep Maria Cruset, reprocharon el “paternalismo” y la “superioridad moral” del candidato republicano.