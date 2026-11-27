Leerán esto el viernes, día del debate de SEGRE. Mañana sábado será el día de reflexión. ¿Hemos dicho día de reflexión? Vayamos a ver cómo pasaron los candidatos de las últimas elecciones generales esta jornada. Yolanda Díaz salió con sus amigas a ver la pel·lícula Barbie (y dejó constancia en las redes). Núñez Feijóo hizo compras con su mujer (y dejó constancia en las redes). Y Pedro Sánchez salió de ruta en bici con la antes desconocida y ahora no tanto Begoña Gómez (y, obviamente, dejó constancia en las redes).

Este último día sábado previo a las elecciones SEGRE hizo la típica foto a los candidatos leridanos. ¿Dónde? En la estación de tren. La metáfora, claro, era que las elecciones determinarían quiénes lo cogerían para representar Lleida en el Congreso.

Yo me despido. La Crónica Vintage cierra la última página de este diario de campaña donde les he explicado lo que pasó en anteriores comicios de una forma menos trascendental, informal si quieren, con los toques del humor y la ironía que permite una página de un periódico serio como SEGRE.

Pero ojo, no se me despisten, que tras las de domingo vendrán otras elecciones en mayo, las municipales. Y estas sí que traerán miga, porque determinaremos quiénes nos van a mandar en lo local y desde nuestros ayuntamientos de cada unos de los municipios de esta tierra. Pueblos y ciudades.

Entonces, si así lo considera la dirección, nos volveremos a encontrar en esta última página de campaña electoral para que les explique cómo votamos en las municipales del 2023. Para hacer un poco de memoria y, de paso, soltar media risa. ¡Hasta pronto!