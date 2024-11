Adiós al sérum más efectivo del mercado: últimos días con descuento

Són molts els lleidatans que durant els dos últims anys s’han atansat a les botigues efímeres de Sibari Republic per comprar els seus cosmètics, de gran efectivitat.

Son muchos los leridanos que durante los últimos dos años se han acercado hasta las tiendas efímeras de Sibari Republic para comprar sus super efectivos productos cosméticos. Su producto más vendido siempre ha sido el Serum Origin, el producto que se ha ganado los primeros puestos de los productos anti-edad más buscados por su capacidad de reducir el 58% de las arrugas en menos de un mes. Desde ahora además las ventas se han disparado desde que la marca ha anunciado que 2025 cambiará este y otros de sus productos. Es por este motivo que la marca ha querido ofrecerlo con un 50% de descuento para vaciar su almacén para dar paso al nuevo cambio..

Desde que hicieron público el anuncio del cambio, los catalanes no han esperado ni un solo día más acudir a su web para comprarlo antes de que se agote. Y es que ahora y solo hasta el 30 de noviembre este sérum costará la mitad: 57,5€ cuando su precio habitual es 115€.

La firma vasca Sibari Republic ha revolucionado el mercado de la cosmética gracias a sus cosméticos ultra efectivos. Para conseguir esta efectividad que ha conquistado todas las ciudades que han visitado en estos 5 años, hace falta mucha experiencia y conocimiento; su equipo científico lleva más de 10 años estudiando y trabajando el ácido hialurónico para aplicaciones médicas en sus instalaciones del Parque Tecnológico de Álava. Es gracias a todo este conocimiento como han conseguido desarrollar varias líneas cosméticas, que tienen esa efectividad que no tiene comparación con otros productos del mercado.

El director científico de la marca, Raúl Pérez, nos explica cómo trabajan para poder conseguir estos productos que tan bien funcionan: “Todas nuestras fórmulas cosméticas se fabrican mediante un proceso muy concreto al que llamamos: Slow Manufacturing Process. Gracias a este proceso conseguimos que el ácido hialurónico no se degrade y mantenga sus propiedades intactas. Además de controlar muy minuciosamente todo el proceso de fabricado, en este sérum en concreto combinamos ácido hialurónico de dos pesos moleculares para que actúe en diferentes capas de la piel, consiguiendo así una disminución de arrugas, y una hidratación y jugosidad inmediata”. Está claro que no estamos hablando de magia, sino de trabajo duro y de un proceso complejo que nos da como resultados los mejores cosméticos que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Podéis encontrar este producto que parece mágico a mitad de precio en su web hasta el 30 de noviembre o fin de existencias.

El público arrasa con el producto

Los productos de Sibari Republic vienen avalados por laboratorios externos que prueban que los resultados que prometen se cumplen, pero no es lo único que los avala: los clientes que ya los han probado los van recomendado a sus amigos y familiares y no hay mejor publicidad que esta. Actualmente este producto cuenta con casi 500 comentarios positivos que avalan que este producto funciona muy bien y gusta a todo el que lo prueba.

La marca ha anunciado que en 2025 cambiará este y otros de sus productos.

Sus productos además de funcionar muy bien, están formulados, fabricados y envasados en el propio laboratorio que Sibari Republic tiene en Vitoria-Gasteiz (País Vasco). Además, casi todo está hecho con materiales nacionales; por ejemplo, los envases se pintan y serigrafian en Barcelona y el papel de los estuches de Girona, por lo que son una muy buena apuesta para regalar productos de lujo creados con el mimo y el cariño de empresas locales.

La marca lo hace muy bien, ofreciendo esa cercanía que muchos esperan encontrar en productos de aquí. Desde que anunciaron estos cambios que tendrán lugar en 2025, Sibari Republic no ha dejado de recibir llamadas de muchas personas atemorizadas por perder estos productos que tanto les gustan. Por suerte, la firma ya ha confesado que los productos no van a desaparecer pero que los precios sí que subirán; por lo que nos animan a comprarlos ahora que tenemos la oportunidad de encontrarlos a mitad de precio. No perdáis la oportunidad de adquirir estos productos tan estupendos y acudid a su web (sibarirepublic.com) para adquirirlos con un 50% de descuento antes del 30 de noviembre o fin de existencias.