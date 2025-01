El Grupo Vall Companys, reconocido como Top Employer por quinto año consecutivo

Publicado por Ofert per Grup Vall Companys Verificado por Creado: Actualizado:

El Grup Vall Companys, primer grupo empresarial agroalimentario de España, ha sido reconocido por quinto año consecutivo con la prestigiosa certificación internacional Top Employer 2025. Este galardón consolida su posición como un referente entre los mejores empleadores del país y refleja el compromiso del Grupo con el talento, la inclusión y el bienestar de sus trabajadores.

Un liderazgo que apuesta por el talento y la calidad

La trayectoria del Grup Vall Companys es un ejemplo de liderazgo en el sector agroalimentario. Con más de 60 años de historia, el grupo ha construido un modelo basado en el compromiso con las personas, la innovación y la sostenibilidad. Su propuesta de valor ofrece a los trabajadores beneficios tangibles, oportunidades de crecimiento y un entorno de trabajo único.

Roser Gras.

Roser Gras, Responsable de Control de Calidad en Mevet, explica su experiencia: “Soy Doctora en Química y llevo 10 años en el Grupo. Me apasiona mi trabajo y aportar mi grano de arena a la industria alimentaria de nuestro país. La compañía me permite compaginar mi carrera profesional con mi vida personal, valoro mucho que desde el primer momento he encontrado facilidades para conciliar con total tranquilidad. Estoy muy orgullosa de formar parte de una empresa que prioriza la calidad y el bienestar”

Bienestar integral y compromiso con las personas

El bienestar de los trabajadores es uno de los pilares estratégicos del Grupo Vall Companys. A través del programa “Empresa Saludable”, se promueven hábitos de vida activa y saludable con actividades deportivas e iniciativas centradas en la salud mental y emocional. Como novedad de este año, el Grupo ofrecerá también formaciones en salud financiera, ampliando así su compromiso con el bienestar integral de sus profesionales.

Formación y desarrollo continuo

El compromiso con la formación es otro de los puntos clave del Grupo Vall Companys. Mediante el Campus de Formación para empleados y el Campus Smart Farm para ganaderos, el grupo ofrece más de 140 recursos formativos adaptados a las necesidades del sector agroalimentario.

Mariona Tomas.

Mariona Tomas, Técnica de Selección y Talento en el Grup Vall Companys, explica: “empecé en el laboratorio de Mevet en 2012, compaginando el trabajo con los estudios universitarios. Al finalizarlos, pasé al Departamento de Gestión de Personas. En el Grupo se pone mucho énfasis en la formación de los trabajadores y en el desarrollo de competencias que pueden abrir puertas a promociones internas, ya sea en horizontal o en vertical, y tanto dentro de la misma empresa como en otras empresas del Grupo. Otro aspecto clave es la colaboración con universidades para incorporar nuevo talento. Todo eso es una muestra clara del compromiso con el crecimiento personal y profesional”.

Digitalización e innovación al servicio del futuro

El Grup Vall Companys es un firme defensor de la digitalización como herramienta de transformación. La adopción de herramientas digitales innovadoras ha mejorado la productividad y ha agilizado los procesos internos, a la vez que facilita la conciliación laboral y personal. Este esfuerzo no sólo moderniza el sector, sino que también lo hace más atractivo para las nuevas generaciones.

Judit Just.

Judit Just, Responsable de Exportación de la División de Porcino del Grupo, destaca: “empecé en el grupo hace 12 años con unas prácticas laborales. Para una chica de Lleida como yo, el Grup Vall Companys es como mi casa. Hoy somos casi 40 empresas en el grupo, pero la filosofía es la misma: excelencia, compromiso y trabajo en equipo. Para mí, trabajar aquí, es como jugar la Champions League con los grandes”.

Valores éticos y responsabilidad social

La diversidad, la inclusión y la ética empresarial son fundamentales en la cultura del Grup Vall Companys. Mediante el Charter de la Diversidad, se promueve la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo. Asimismo, un programa de ética empresarial asegura el cumplimiento de los más altos estándares de transparencia y responsabilidad.

Una certificación que habla por sí misma

Ser reconocido como Top Employer durante cinco años consecutivos es el reflejo de un trabajo bien hecho. “Este galardón pone en valor todo el trabajo que hacemos día a día para garantizar el bienestar y el crecimiento de nuestros trabajadores”, concluye Mariona Tomas.

El Grupo Vall Companys sigue liderando el sector agroalimentario con una visión centrada en las personas, el talento y la innovación. Cinco años de excelencia que demuestran que el compromiso con el talento y el bienestar es clave para su éxito.