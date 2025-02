El Ranxo de Ponts: 150 anys d’història, tradició i germanor

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Ponts celebra enguany els 150 anys del Ranxo, una de les festes més emblemàtiques de la vila i una de les tradicions gastronòmiques més arrelades a Catalunya. Aquesta celebració, que es duu a terme cada dimarts de Carnaval, ha esdevingut molt més que un àpat col·lectiu: és un acte de solidaritat, germanor i identitat cultural que ha passat de generació en generació.

Cartell de l'edició d'enguany.

Una festa amb profundes arrels històriques

Els orígens del Ranxo es perden en el temps. La llegenda popular explica que va néixer de la iniciativa d’un antic alcalde de Ponts, qui, havent viscut en la pobresa, va voler assegurar un plat calent per als més desafavorits. Així, es diu que va sortir pels carrers amb un instrument musical animant la gent a contribuir a l’elaboració d’un gran ranxo comunitari.

Imatge d'arxiu del Ranxo.

Amb el pas dels anys, la festa es va consolidar i va deixar de ser exclusiva per als més necessitats per convertir-se en una celebració oberta a tothom. Tot i una interrupció durant la Guerra Civil Espanyola, la tradició es va reprendre amb força l’any 1943 i no ha deixat de celebrar-se des d’aleshores.

La jornada del Ranxo: un espectacle culinari

El dimarts de Carnaval, a trenc d’alba, Ponts es desperta amb el so de les cassoles i el bullici dels cuiners voluntaris que comencen a preparar les calderes al passeig. Aquestes es posen al foc a les sis del matí, i des de llavors, els ingredients es cuinen lentament fins a obtenir una escudella deliciosa i reconfortant.

Una olla de ranxo.

Les xifres del Ranxo impressionen: cada any es fan servir centenars de quilos d’ingredients, incloent-hi 200 kg de pollastre, 48 kg d’espinada de porc, 250 kg de patates, 90 kg de mongetes, 130 kg de botifarra negra i 80 kg d’arròs, entre d’altres. Tot plegat es cou en una cinquantena de calderes gegants, seguint la recepta tradicional transmesa al llarg dels segles.

A mig matí, el passeig s’omple de pontsicans i visitants que esperen amb il·lusió el moment culminant: la benedicció i el repartiment del Ranxo. Un cop beneït per les autoritats eclesiàstiques, es comencen a servir les racions a tothom qui vulgui degustar aquest plat tan especial.

El Lali-Lali: el preludi festiu

El dilluns de Carnaval, un dia abans del gran Ranxo, Ponts es transforma amb la celebració del Lali-Lali, una cercavila festiva en la qual un grup de veïns recorre els carrers al ritme de tambors i cançons tradicionals per recollir productes destinats a l’elaboració de l’escudella. Aquesta activitat continua sent un element essencial de la festa, combinant música, cultura popular i solidaritat.

Un programa ple d’activitats

El 150è aniversari del Ranxo no és una edició qualsevol. Per commemorar aquesta fita històrica, s’han organitzat diversos actes culturals, exposicions i xerrades relacionades amb la tradició culinària i la història del poble. Entre aquests destaquen:

28 de febrer - divendres.

15.00h Rua infantil. Lluiment de disfresses dels infants de Ponts i rodalies fins a la plaça Planell acompanyats per la XARANGA LES ENFANTS. Des de l'Escola de Ponts i de la Llar d'Infants Municipal.

00.30h Nit de Gresca amb el grup de versions BAND THE COOL i seguidament festa FLAIX FM amb Dj Hèctor Ortega. A la Sala 1 d'Octubre. Entrada anticipada: 3 euros.

1 de març - dissabte

10:30h Inauguració Exposició 'ESCULTURES' de Jordi Marcos. A la Sala d'Actes de l'Ajuntament.

12:00h Inauguració Exposició '150 ANYS DE RECORDS DE POSTAL'. A la casa Samarra.

16.00h Correkintos. Popular ronda de bar en bar. A la plaça Planell. Organitza Grup de joves de Ponts.

17.00h Rua de Carnestoltes. A les 17.00h arribada de les comparses al carrer Sant Cristòfol. A les 18.00h tret de sortida de les comparses, encapçalades pel rei Carnestoltes i proclamació del seu regnat acompanyat per la XARANGA BANDARRA STREET ORQUESTRA. Des del carrer Sant Cristòfol fins a la plaça del Segre Mitjà.

21.00h Sopar de comparses. Sopar de Carnestoltes per als integrants de les comparses participants. Al Pavelló Municipal.

00:30h Nit de Gresca amb el grup Ginestà i sessió de Dj's JORDI LARO +DJ JAM3S. A la Sala 1 d'Octubre. Entrada: 3 euros.

2 de març - diumenge

de 10h a 14h Volada d'aeromodelisme a la pista de l'ARC Ponts.

12.00h Concurs de Colles Sardanistes. Campionat de Colles amb l'Orquestra - Cobla Montgrins. A la plaça Segre Mitjà.

18.00h Concert a càrrec de l'Orquestra Montgrins. A la Sala 1 d'Octubre. Entrada: 3 euros (excepte titulars de les llotges)

19.30h Ball llarg, a càrrec de l'Orquestra Montgrins. A la Sala 1 d'Octubre. Entrada: 3 euros (excepte titulars de les llotges o amb l'entrada del concert)

3 de març - dilluns

9.00h. Lali-Lali Inici de la tradicional capta i cercavila acompanyats de la XARANGA ESTRELLA BAND. A la plaça Planell.

11.00h Repartiemnt de Coca i Xocolata. Repartiment de coca i xocolata a tots els assistents i seguiment de la cercavila. A la plaça Planell.

13.30h Vermut musical. Vermut típic de Ponts amenitzat per ROBPIANO. Al Passeig.

17.00h Animació infnatil Animació per als infants amb DR. FLY. A la Sala 1 d'Octubre. Entrada gratuïta.

22.00h Dilluns de Teatre amb l'espectacle 'La niña bonita', d'en PEYU. A la Sala 1 d'Octubre. Entrada 10 euros.

4 de març - dimarts

Les olles del Ranxo.

06.00h Calderes al Foc. Comencem la cocció del Ranzo. A l'avinguda Font de Valldans.

Durant el matí i el migdia. Mercat Gastronòmic del Ranxo. Al llarg del Passeig.

11.00h Presentació del llibre 'La petita història de Lo Ranxo de Ponts'. Autor: Jaume Invernon. Il·lustradora: Pilarí Bayés. A la Sala 1 d'Octubre.

11.45h Benvinguda a les Autoritats. Visita dels diferents espais del Ranxo. A la plaça Planell.

13.00h Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Orquestra Selvatana. A la plaça Planell.

14.00h Benedicció i degustació. Tast de les autoritats. A la plaça Planell.

14.00h Repartiment. Repartiment del Ranxo als vilatans i forasters. A l'avinguda Font de Valldans.

18.00h Concert. A càrrec de l'Orquestra Selvatana. A la Sala 1 d'Octubre. Entrada 3 euros (excepte titulars de llotges.)

19.30h Ball llarg. A càrrec de l'Orquestra Selvatana. A la Sala 1 d'Octubre. Entrada: 3 euros (excepte titulars de llotges o amb l'entrada del concert).

6 de març - dijous

19.00h Showcooking. Amb Sergi de Meià. A la Sala 1 d'Octubre.

9 de març - diumenge

18.00h Concert de Cultura Popular. A càrrec d'Anna Roig i Carles Belda. Església de Santa Maria de Ponts.

Un esdeveniment que atrau visitants d’arreu

Amb el pas dels anys, el Ranxo de Ponts ha transcendit les fronteres de la vila i s’ha convertit en una de les celebracions més reconegudes de Catalunya. Cada any, milers de persones es desplacen fins a Ponts per gaudir d’aquesta festivitat tan especial. Més enllà de l’escudella, el que realment captiva és l’ambient de germanor i hospitalitat que impregna tot el poble.

Una tradició viva i amb futur

La celebració dels 150 anys del Ranxo és una oportunitat per recordar i homenatjar totes les generacions que han fet possible que aquesta tradició perduri. Amb el suport de l’Ajuntament, les entitats locals i, sobretot, els veïns i veïnes de Ponts, aquesta festa té garantit un futur brillant.

Ponts i el seu Ranxo continuen sent un referent de cultura, tradició i solidaritat, fent que aquesta celebració sigui molt més que un simple àpat: és el reflex de l’esperit d’un poble unit per la seva història i el seu llegat.