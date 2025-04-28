iLERNA Lleida, Formación Profesional que conecta el aula con la empresa

Publicado por patrocinado Creado: Actualizado:

La cifra de estudiantes de Formación Profesional supera el millón en todo el Estado y ha crecido un 33% en cinco años. En este contexto de revalorización de la FP también han aumentado los centros que ofrecen estas titulaciones, y por eso es clave escoger uno de trayectoria consolidada.

iLERNA, empresa líder en Formación Profesional oficial, lleva más 50 años vinculados a la enseñanza. El centro de la calle La Palma hace más de una década que está dedicado en exclusiva a la FP, donde imparte una veintena de ciclos de grado medio y superior de siete familias educativas.

Sanidad

“Primero hice el ciclo medio de Auxiliar de Enfermería y ahora estoy haciendo el ciclo superior de Higiene Bucodental. Mi objetivo es hacer odontología, y me pareció que era mejor llegar desde una vía práctica, como es la FP, que estudiar un bachillerato, ya que así llego mejor preparada”, explica Carla Monedero, que actualmente está haciendo las prácticas en la Clínica Dental Puigdemasa de Torrefarrera. Este ciclo es una puerta de entrada al sector sanitario y permite trabajar en centros públicos y privados, a la vez que habilita para cursar los ciclos superiores de Imagen para el Diagnóstico, Audiología Protética, Dietética o Higiene bucodental, muy impartidos en iLERNA.

Acceso La preinscripción a los ciclos formativos de grado medio y superior de iLERNA tendrá lugar del 23 al 29 de mayo

Imagen y Sonido

Las profesiones vinculadas al sector audiovisual están en constante crecimiento y expansión. Con el fin de formarse en este ámbito, es esencial una metodología basada en la práctica, y eso es lo que ofrecen los ciclos formativos de iLERNA. “Tenemos todo el equipo que necesitamos. Las cámaras y micrófonos se podrían utilizar a nivel profesional, y te permiten hacerte una idea de lo que te puedes encontrar en el día a día”, asegura Jan Castelló, alumno del ciclo medio de Vídeo, DJ y sonido. Una vez finalice el ciclo medio, quiere hacer el superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, que junto con el de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos conforman la oferta audiovisual del centro.

Marketing y Comercio

El ciclo superior de Marketing y Publicidad ofrece salidas laborales en empresas de cualquier sector, teniendo en cuenta la importancia de las relaciones públicas en todos los ámbitos. Júlia Hernández lo ha cursado en modalidad Dual Intensiva, con 1.000 horas de prácticas, casi el doble que la modalidad convencional. “Ha sido una buena oportunidad para pasar tiempo en una empresa y me ha permitido introducirme al mercado laboral de aquello que estoy estudiando”, explica sobre su experiencia en la Cámara de Comercio de Lleida.

El ciclo de Imagen para el Diagnóstico, puerta de entrada al sector sanitario.

Informática y Telecomunicaciones

La tasa de paro de los titulados en FP de esta rama es la más baja del estado. iLERNA ofrece el ciclo medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y los superiores de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma y Desarrollo de aplicaciones web, que forman a los estudiantes en ámbitos como la gestión de bases de datos, ciberseguridad o lenguajes de programación. Se trata de un sector con una gran demanda de profesionales titulados que garantiza una rápida inserción laboral.

Administración y Gestión

El ciclo medio de Gestión Administrativa es el que más contratos genera entre los titulados de FP. Esta elevada empleabilidad la constata Alexandra Ionescu, que ha hecho las prácticas en la inmobiliaria Marta Carulla, donde ha sido contratada al acabar este periodo. “He visto lo que es estar en un trabajo donde se aprecia el trabajo que haces y te enseñan cosas más allá de tus funciones”, explica de su paso por la empresa. En este mismo sector, el ciclo superior de Administración y Finanzas también se encuentra entre los que tienen mayor demanda de trabajadores

Servicios Socioculturales

El cuidado y educación de los más vulnerables es una tarea esencial para la sociedad, pero requiere vocación. El ciclo superior de Educación Infantil permite trabajar en el sector educativo formal y no formal, así como en atención a la infancia. Es el caso de Alba Martínez, a quien la Escola Maristes ha contratado como monitora de comedor. “Es una oportunidad que me han dado las prácticas”, afirma, y añade que “también me lo ha permitido el curso de manipulación de alimentos que hice el año pasado en iLERNA”. El ciclo superior de Integración social también ofrece un amplio abanico de salidas laborales en el ámbito de los servicios a las personas y a la comunidad.

Deporte

En la actualidad, el mundo del deporte exige que sus técnicos y profesionales acrediten sus conocimientos y habilidades con titulaciones oficiales. El grado medio de técnico de baloncesto y técnico de fútbol prepara a los estudiantes para planificar y dirigir entrenamientos, coordinar equipos o hacer de árbitro. En el caso del fútbol, además, también habilita para ejercer en el extranjero, multiplicando las salidas laborales.

La preinscripción a los ciclos formativos de grado medio y superior de iLERNA para el curso 25-26 tendrá lugar del 23 al 29 de mayo. Para más información o para concertar visitas se puede llamar al 973 72 78 78.