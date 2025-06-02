El sector de l'automoció lleidatà celebra la seva gran festa anual entre reconeixements i innovació
La jornada ha comptat amb la presència de l'alcalde Fèlix Larrosa i diverses entitats del territori, en un esdeveniment que mira cap als reptes de futur del sector
El passat 1 de juny de 2025, el sector de l'automoció de Lleida va viure una jornada especial amb la celebració de la 48a edició de la seva festa anual, un esdeveniment que ha esdevingut ja una tradició consolidada a les terres de Ponent. La celebració va començar amb una visita a les vinyes de Raimat, on els assistents van gaudir d'un tast de vins, cava i el nou vermut "El Polvorí", creant l'ambient perfecte per iniciar una jornada tan significativa.
La Finca Prats va ser l'escenari escollit per al dinar de germanor, en un espai que va facilitar l'ambient de trobada i celebració entre els professionals del sector. Aquest entorn va permetre als més de 250 assistents compartir experiències i enfortir llaços professionals en un context distès i acollidor.
El compromís del sector amb la innovació i la sostenibilitat
El Sr. Mario Pinilla, president de l'Associació d'Automoció de Lleida, va obrir l'acte amb un discurs on va destacar la importància dels socis com a "pilars fonamentals d'aquest sector i raó de ser de la nostra entitat". Durant la seva intervenció, Pinilla va subratllar els reptes que afronta actualment el sector: "Ens trobem en un moment clau on l'electrificació, la digitalització i els nous models de mobilitat estan transformant la nostra indústria a un ritme accelerat".
Un dels aspectes més destacats de la jornada va ser l'exposició de vehicles de diferents marques organitzada pels concessionaris locals, una iniciativa que ha donat major visibilitat al sector i ha permès mostrar les darreres innovacions en mobilitat sostenible. Aquesta acció reflecteix el compromís del sector amb la transició cap a models més respectuosos amb el medi ambient.
Fort suport institucional i associatiu
La festa va comptar amb una àmplia representació institucional, encapçalada per l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó. També hi van assistir representants d'importants associacions sectorials com FECAVEM, FECATRA, CIRA, COELL i FEMEL, a més de delegacions d'associacions d'automoció d'altres territoris com Girona, Barcelona, Sabadell i Saragossa.
Durant les seves intervencions, les autoritats van coincidir en la necessitat d'establir col·laboracions més estretes entre el sector públic i privat per afrontar amb garanties els reptes de futur. L'alcalde Larrosa va destacar: "L'automoció és un sector estratègic per a l'economia lleidatana i des de l'Ajuntament estem compromesos a facilitar la seva adaptació als nous temps".
Reconeixement al talent jove i a la trajectòria empresarial
Un dels moments més emotius de la jornada va ser el lliurament dels "Guardons Xavier Freixes-Freixes", creats per reconèixer el talent dels joves graduats en automoció que destaquen no només pel seu rendiment acadèmic, sinó també per la seva actitud i compromís amb el sector. Els premiats d'aquest any 2025 han estat Robert Manuel Tofan, Lígia Motosan i Aleix Benavent, que van rebre els guardons de mans del Sr. Rubén Mansilla, director dels Serveis Territorials d'Educació, del Sr. Emili Grau, director de l'Institut La Caparrella, i de l'alcalde Fèlix Larrosa.
El president Pinilla va aprofitar l'ocasió per subratllar la importància de la formació i captació de talent jove: "La manca de professionals qualificats és un dels grans reptes que afrontem com a sector. Aquests guardons són la nostra manera de donar visibilitat i reconeixement a aquells joves que representen el futur de l'automoció a Lleida".
A més dels joves talents, també es va homenatjar aquelles empreses que porten més de 25 anys associades: Auto Gamero (Linyola), Talleres Isco (Lleida), Taller Àngel Godia (Sant Guim de Freixenet), Simcar (El Palau d'Anglesola), Lubrilleida (Torrefarrera) i Auto Ponts (Ponts). Un reconeixement a la seva fidelitat i a la seva contribució al creixement del teixit empresarial del territori.
Els reptes de futur del sector de l'automoció a Lleida
La jornada va servir també per reflexionar sobre els desafiaments que afronta el sector en un context de transformació. L'electrificació del parc mòbil, la digitalització dels processos, els canvis en els hàbits de mobilitat i la necessitat de professionals especialitzats són algunes de les qüestions que més preocupen als empresaris del sector.
Diversos ponents van coincidir en la necessitat d'adaptar-se ràpidament a aquestes transformacions. Segons dades compartides durant l'esdeveniment, es preveu que el parc de vehicles elèctrics a la província de Lleida es multipliqui per quatre en els propers cinc anys, passant dels actuals 3.200 vehicles a més de 12.000 l'any 2030, el que suposa un important repte però també una oportunitat per al sector.
El president Pinilla va concloure l'acte amb unes paraules que resumeixen l'esperit de la jornada: "Aquesta és una festa per celebrar qui som, per compartir, riure i sentir-nos part d'un projecte comú. Des de l'Associació continuarem treballant amb força i il·lusió per defensar i fer créixer el nostre sector".