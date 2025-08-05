El Descens Internacional del Baix Cinca regresa este agosto

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El tradicional Descens Internacional del Baix Cinca volverá a surcar las aguas del río Cinca este domingo 24 de agosto. La prueba, que alcanza su vigésimo sexta edición, congregará a centenares de palistas que recorrerán los 19 kilómetros finales del río desde Fraga hasta Mequinensa, en una cita declarada Actividad de Interés Turístico de Aragón.

El cartel de la prueba.

El cartel de la prueba.

Los participantes tomarán la salida a las 9:30 horas desde el embarcadero de Fraga para afrontar un trayecto apto tanto para deportistas federados como para aficionados que quieran disfrutar de la experiencia en formato popular. La competición oficial está reservada exclusivamente a palistas con licencia federativa en vigor, ofreciendo inscripción gratuita para los clubes, mientras que la modalidad popular —para mayores de 16 años— tiene un límite de 500 plazas disponibles.

Las inscripciones para la categoría popular permanecerán abiertas hasta el próximo 20 de agosto a través de la web oficial del evento. El precio oscila entre los 10 y 34 euros, dependiendo de si se opta por el alquiler de equipamiento (kayak, pala y chaleco) o si se participa con material propio. Es importante destacar que el casco homologado, de uso obligatorio, deberá ser aportado por cada participante.

Servicios y premios para los participantes

La organización ha previsto diversos puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido y pondrá a disposición vestuarios y duchas en la meta de Mequinensa, junto a una amplia zona de descanso. Los ganadores de cada categoría recibirán trofeos y lotes de productos típicos de la zona, desde las famosas cerezas de Fraga hasta vinos de la Ribera del Cinca, premiándose también al club con mejor actuación general.

Ambiente festivo y actividades paralelas

Para amenizar la jornada deportiva, se ha programado animación musical en la zona de salida y un concurso de disfraces durante el descenso para los participantes de la modalidad popular, con premios a la indumentaria más original. De forma paralela, la Comarca del Baix Cinca y el Club Fotográfico Fraga organizan el X Rally Fotográfico "Descens del Cinca", una oportunidad para capturar imágenes del evento y del entorno natural.

El Descens Internacional del Baix Cinca cuenta con el respaldo de la Federación Aragonesa de Piragüismo, la Comarca del Baix Cinca y los ayuntamientos de Fraga y Mequinensa, además de diversos patrocinadores locales que garantizan la continuidad de esta tradición deportiva y cultural en la región. Toda la información detallada, el reglamento y el formulario de inscripción pueden consultarse en la web oficial www.descensodelcinca.com.



