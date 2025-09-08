Bellpuig celebra la seua Festa Major de l'11 al 14 de setembre amb múltiples activitats gratuïtes
El teixit associatiu local torna a ser protagonista de la programació, amb concerts i tradicions populars, entre molts altres
Del dijous 11 al diumenge 14 de setembre, Bellpuig s'omplirà de festa i tradició amb la celebració de la seva Festa Major 2025. Un esdeveniment amb entrada gratuïta a tots els actes i concerts, que destaca pel fort protagonisme del teixit associatiu local en l'organització i programació de les activitats, tal com ha subratllat el regidor de Festes, Aleix Oliva.
El cartell oficial d'aquesta edició és obra de Gemma Altisent, guanyadora de la 5a categoria del concurs convocat per aquesta ocasió. Cal recordar que el certamen inclou cinc categories segons l'edat dels participants, i entre els guanyadors de cadascuna s'escull la imatge representativa tant del cartell com del programa festiu.
La programació d'enguany manté les activitats més tradicionals i incorpora algunes novetats. Segons l'alcalde, Jordi Estiarte Berenguer, "la Festa Major és una oportunitat immillorable per combatre una nova manera d'entendre el món" i aposta per recuperar valors com el bé comú i la convivència en comunitat en aquesta era digital postpandèmia.
Protagonisme de les entitats locals
La Terrasseta Reggae portarà el divendres 12 a les Piscines Municipals els grups Roy Ellis, Auxili, Skarra Mucci i Belén Natalí, juntament amb l'espai Sound System amb Rebelmadiaq. Per la seva banda, Terrasseta Xics celebrarà l'11a edició al pati del castell, amb La Petita Festa i el concert de La Dona del Sac, a més del Vermutxic del diumenge amb Trio Baboons.
L'Associació de Clàssics organitzarà la seva 11a Trobada de Vehicles Clàssics el diumenge 14, mentre que la nit de Ramon Folch i Techno del divendres comptarà amb les actuacions d'Ian Margalef, Niz, Amygdala com a cap de cartell, i Arkor a la Sala Escolar del Pavelló Poliesportiu.
La Comissió de Joves s'encarregarà del Correbars del dijous a la nit i repetirà la Cursa d'Andròmines que tant va triomfar l'any passat, amb premis a l'andròmina més ràpida, la més enginyosa i la més original. Per la seva part, la Colla Gegantera i els Diables Foc Foll de Bellpuig organitzaran l'11a Tracalada amb la participació d'una vintena de colles geganteres i gralleres, a més dels correfocs infantils i d'adults.
Música i cultura per a tots els públics
Entre els plats forts musicals destaquen els concerts de Fetus, Els Catarres, The Aguateques i el grup local Crit. A més, no hi faltaran les sessions de ball amb les orquestres Selvatana, Metropol i Nova Blanes, així com les sardanes, cercaviles i altres activitats tradicionals.
Com a novetat d'aquesta edició 2025, es podrà gaudir de les danses del Seguici Popular tant el dijous amb l'esdeveniment "Despertem al Seguici Popular", com el divendres al migdia amb els balls de lluïment. Cal destacar que durant el curs escolar 2024-2025, gràcies al Pla Educatiu d'Entorn de Bellpuig, s'ha treballat a les escoles els elements que conformen el Seguici de Bellpuig i les seves danses.
Un altre aspecte destacat serà l'obra de teatre "Per fi sol" de Carles Sans (Tricicle) el dissabte, i el lliurament del Premi Estel que enguany s'atorgarà a Aitana Bonmatí. La programació inclou també el tradicional pregó que anirà a càrrec de la companyia de teatre local La Imperfecta.
EL PROGRAMA D'ACTES COMPLET:
Seguretat i compromís social
La Festa Major de Bellpuig 2025 comptarà amb un Punt Lila els dies 11, 12 i 13 de setembre, com a espai informatiu i de prevenció de violències sexuals i LGTBIQfòbiques, així com d'atenció a les persones que puguin patir agressions.
A més, la zona de firetes disposarà d'un espai lliure de sorolls i amb llums fixes per a persones sensibles a estímuls sensorials i visuals, disponible cada dia de 18.00 a 20.00 hores.
També s'ha impulsat la iniciativa de participar a la festa amb espardenyes envetades, convocant un concurs a Instagram amb el hashtag #envetadesperfestamajor, amb un sorteig d'un sopar per a dues persones entre tots els participants.