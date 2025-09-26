Marea de coches clásicos en Lleida: todo el que tienes que saber de la competición que se hará durante Sant Miquel

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El próximo lunes 29, coincidiendo con el día de Sant Miquel, Lleida se llenará de coches clásicos con el encuentro McAuto Lleida Clàssic, una competición de coches deportivos de coleccionismo. Será el único día que el circuito de Alcarràs abrirá sus puertas este año por los coches clásicos. La competición, enmarcada en las Fiestas de Tardor de Lleida, está organizada por la agencia Paddock y patrocinada por McDonald's, el Ayuntamiento y la Diputación de Lleida. La cita contará con decenas de coches antiguos muy valorados por su estado de conservación y por el comportamiento en pista.

Los coches se exhibirán de 9 a 12 de la mañana en el aparcamiento del McDonald's de Ciutat Jardí, darán una vuelta por la ciudad y llegarán a las 12:30 aproximadamente al circuito de Alcarràs. Allí, se harán un par de tandas de prueba de rendimiento y un jurado valorará durante todo el mediodía a los concursantes. Los tres mejores coches participantes se llevarán su respectivo trofeo y un lote de productos de las tierras de Lleida.

Entre los coches inscritos más destacados hay auténticas joyas como el Matra Djet, pilotado por el leridano Manel Gigó, que participó una decena a veces al Rally de Montecarlo.

Programa