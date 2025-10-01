La Pobleta de Bellveí acoge una nueva edición de la Feria Ganadera, punto de encuentro del mundo rural en La Vall Fosca

Publicado por patrocinat Creado: Actualizado:

El fin de semana del 3 al 5 de octubre, en el corazón de la Vall Fosca, la Pobleta de Bellveí volverá a vestirse de fiesta para acoger uno de los encuentros más auténticos del mundo rural pirenaico: la Feria Ganadera de la Pobleta de Bellveí. Esta cita emblemática convoca vecinos, aficionados y curiosos para celebrar la tradición, la ganadería, la artesanía y la cultura local en toda su esencia.

No se trata sólo de una muestra de ganado —que ya de por sí es singular—, con concursos de caballo Pirenaico Catalán y de la raza Bruna dels Pirineus, y exhibiciones de vacas y ovejas de raza xisqueta. Es, sobre todo, un espacio de reencuentro con nuestras raíces, de transmisión de saberes y de disfrute para todos los públicos.

Un programa que viste el territorio

El viernes 3 de octubre abre las puertas con un concierto irrepetible. A las 20:00 h, el dúo Andrea Motis y Josep Traver cautivará a los asistentes a la carpa principal. Una velada musical que hace de puente entre la lengua del jazz y el paisaje de alta montaña. La entrada hay que reservarla previamente al Ayuntamiento de la Torre de Capdella, en horarios de mañana y, el 2 de octubre, también a tarde.

El sábado arranca a primera hora con la entrada de animales y un desayuno popular, organizado por la Asociación Profesional de Criadores de Equino de Montaña Pirineos de Lleida (5 €). Durante la mañana podréis pasearos entre las demostraciones de oficios antiguos —de albardero a colchonero, cestero, herrador, telera— o asistir al proceso de elaboración de jabón, degustar el mostillo y el freginat local.

Cuando la Feria se inaugure formalmente, a las 11:00 h, se empezará el 11.º Concurso Comarcal de Caballo Pirenaico Catalán, mientras que el Parque es vida ofrecerá un taller familiar para acercarse al Parque Nacional de la zona. Por|Para la tarde, los niños podrán participar a Somos circo, se hará un espectáculo de calle titulado El Charlatán, y a raíz de la noche, el correfuego de los diablos de Riudoms cogerá|tomará las calles. La cabeza de jornada culminará con el Baile de Feria del dúo Acordies.

El domingo repite la entrada de animales desde de buena mañana y celebra el 27.º Concurso de Vaca Parda de los Pirineos, además de una muestra de razas como la lemosina, xarolesa y saleros. Durante toda la mañana continuarán las exhibiciones artesanas y culturales, las exposiciones locales y un ambiente musical con los Ribatònics. Mientras tanto, los restaurantes del pueblo ofrecerán su menú tradicional de feria: girella, capipota de cordero y postres de músico.

Consulta el programa completo:

El cartel: