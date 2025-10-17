Barbens celebra la 42a Fira de la Poma amb un cap de setmana ple de propostes gastronòmiques i culturals
La festa, del 17 al 19 d’octubre, reunirà activitats per a totes les edats, amb cuina, tastos, música i cultura popular
Barbens tornarà a reivindicar la seva essència pagesa i gastronòmica amb la celebració de la 42a Fira de la Poma, que tindrà lloc del 17 al 19 d’octubre de 2025. El municipi del Pla d’Urgell proposa un ampli programa d’activitats que combina tradició, productes locals i diversió per a tots els públics.
La fira s’obrirà la nit de divendres 17 amb la Nit Jove, al poliesportiu, amb l’actuació del grup Crit i DJ Bacardit, en una festa organitzada per l’Associació Jove Els Indis de Barbens.
El dissabte 18 concentrarà bona part dels actes gastronòmics. A les 10.30 h, la Llar de Jubilats acollirà la sessió de Gastrosàvies del Pla d’Urgell – especial La Poma de Barbens, amb la presentació de les receptes guanyadores del concurs de cuina amb poma, seleccionades i cuinades pel xef Joel Castanyé, de La Boscana, restaurant amb estrella Michelin. A continuació, s’oferirà un esmorzar de forquilla amb poma, obert a tothom amb inscripció prèvia.
El migdia estarà amenitzat pel vermut musical amb Som Ondina, i la tarda inclourà diverses propostes: l’espectacle infantil “Animalades” amb Lo Cigronet, un tast de sidra de Sidra la Solana (Puigverd de Lleida) i un tast de melmelada de poma de Cal Senzill.
A la nit, la xef Raquel Ruiz, de Delyart, conduirà el sopar de les Gastrosàvies de Barbens, amb un menú íntegrament dedicat a la poma. Tot seguit, el concert “La vida és un musical” i DJ Bada tancaran la jornada amb música i festa al poliesportiu.
Durant tot el dissabte, l’espai de les Barbacoes oferirà un mercat de productes de la terra, degustacions de suc de poma artesanal, tallers, activitats infantils i l’espai Mossegapoma, on es podran conèixer i tastar diverses varietats locals.
El diumenge 19 començarà amb l’exposició i la gimcana de tractors antics, l’esmorzar popular i el circuit infantil de tractors. A les 12 h, la cercavila amb el gegantó Poma Pometa i els capgrossos de Barbens, acompanyats de la Colla Gegantera i Grallera d’Ivars d’Urgell, omplirà de color els carrers del poble.
La tarda es completarà amb l’espectacle “El llop i les set cabretes” de Xip Xap al pati del Castell i el concert i ball de tarda amb l’orquestra La Chatta al poliesportiu.
Paral·lelament, durant tot el cap de setmana hi haurà firetes al carrer Ramon i Cajal i la 7a exposició de pintura col·lectiva “La Poma” del Grup d’Art.cat a la sala Polivalent.
CONSULTA AQUÍ EL PROGRAMA COMPLET DE LA FIRA DE LA POMA