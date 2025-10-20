La Granja d'Escarp celebra la Fira Natura i Pesca el 26 d'octubre
L'esdeveniment oferirà activitats per a tots els públics amb l'objectiu de promocionar l'espai natural de l'Aiguabarreig Segre-Cinca i els productes de proximitat
La localitat lleidatana de La Granja d'Escarp organitza la Fira Natura i Pesca el proper diumenge 26 d'octubre de 2025. Aquest esdeveniment, que tindrà lloc a la Plaça Nova, s'ha dissenyat com una jornada completa d'activitats per donar a conèixer l'entorn natural de l'Aiguabarreig Segre-Cinca i promocionar els productes locals. Des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, els visitants podran gaudir d'una àmplia oferta d'activitats per a totes les edats.
El programa de la fira inclou parades de comerços locals i productes de proximitat, així com estands de promoció d'activitats relacionades amb el medi ambient i els Espais Naturals de Ponent. Un dels punts destacats serà el concurs de pesca en categories Júnior i Sénior, que comptarà amb diversos premis. Els assistents també podran participar en una ruta guiada amb tren turístic per l'Aiguabarreig amb possibilitat d'avistar ocells autòctons.
Gastronomia i activitats per a tots els gustos
La gastronomia tindrà un paper protagonista a la fira amb un esmorzar popular a la brasa a preus assequibles. A més, els assistents podran gaudir d'un vermut acompanyat d'un showcooking especialitzat en arròs de cranc blau, juntament amb altres degustacions. Per als amants de la mel, s'ha programat un taller específic de tast i confecció d'espelmes.
Entreteniment familiar i inscripcions
L'oferta lúdica es completa amb música en directe durant tota la jornada, activitats d'aventura pensades especialment per als més petits i un espectacle de circ adreçat a tots els públics. Els organitzadors també han previst un sorteig de regals entre els visitants que s'inscriguin prèviament.
Els interessats poden formalitzar la seva inscripció tant per al concurs de pesca com per participar com a visitants a través d'un formulari en línia disponible al web de l'Ajuntament de La Granja d'Escarp. En aquest mateix formulari, els participants podran seleccionar l'hora preferida per realitzar la ruta amb trenet i entrar automàticament al sorteig d'obsequis.