Más de 5 millones de euros de inversión para la planta que elabora leche El Castillo en Mollerussa

Con una inversión industrial superior a 5,2 millones de euros en 2024, la planta de Mollerussa, que elabora la leche El Castillo, consolida su papel como motor económico y social en Cataluña. Este impulso coincide con el relanzamiento de la histórica marca, que estrena una imagen más actual y un compromiso reforzado con el respeto al entorno y la proximidad.

La planta forma parte de Lactalis —empresa familiar propietaria de El Castillo— y emplea actualmente a casi 300 personas, situándose entre los principales polos industriales del sector lácteo en la región. Las inversiones recientes han permitido poner en marcha una instalación fotovoltaica que cubre el 60 % del consumo eléctrico anual con energía libre de emisiones, evitando la emisión de más de 200 toneladas de CO₂ al año.

“Cada inversión es una apuesta por el futuro del territorio. Mollerussa es una planta con alma catalana, símbolo de arraigo, innovación y compromiso con el entorno”, explica Yanick Chudzik, director de la planta de Mollerussa.

El Castillo, una nueva etapa con raíces en Cataluña

Un año después de conmemorar el centenario del nacimiento de Granjas Castelló, leche El Castillo inicia una nueva etapa con una imagen renovada y un compromiso reforzado con Cataluña: leche de proximidad, con certificación en Bienestar Animal, procedente de granjas pioneras en la transformación de los residuos de las vacas en energía renovable, y que se envasa íntegramente en la planta de Mollerussa (Lleida).

Nueva imagen de los productos El Castillo.

La nueva propuesta, disponible desde septiembre, representa una evolución visual hacia un diseño más limpio y contemporáneo, alineado con los valores que han guiado a la marca desde su origen: autenticidad, arraigo y compromiso con el entorno.

El Castillo trabaja con ganaderías catalanas certificadas en Bienestar Animal, entre las que destaca Torre Santamaría, la primera granja de leche en España capaz de transformar los residuos de las vacas en biometano, una energía renovable que reduce emisiones, mejora la autosuficiencia energética rural y constituye un modelo de referencia en sostenibilidad ganadera.

Toda la leche El Castillo se envasa en la planta de Mollerussa, que en 2024 ha estrenado una instalación fotovoltaica capaz de cubrir el 60 % del consumo eléctrico anual con energía libre de emisiones, evitando la emisión de más de 200 toneladas de CO₂ al año. Este avance contribuye directamente a la reducción de las emisiones de la planta (alcances 1 y 2), en línea con los compromisos de descarbonización de Lactalis en Cataluña.

“Nuestro objetivo es que cada vaso de leche El Castillo represente no solo calidad y proximidad, sino también una elección consciente por un modelo ganadero más respetuoso con el entorno y con nuestra tierra”, explica Daniel Isart, director general de la unidad de leche y bebidas de Lactalis.

El Castillo es la marca de leche 100% catalana que se produce y envasa en Cataluña.

Una marca histórica al servicio del futuro

Con una fuerte implantación tanto en el canal alimentación como en hostelería, El Castillo es una marca histórica en Cataluña, reconocida por su calidad y por sus formatos adaptados al consumo en hogares, hoteles, restaurantes y cafeterías.

La planta de Mollerussa, donde se elabora El Castillo, emplea a cerca de 300 personas y ha recibido más de 5,2 millones de euros en inversiones durante 2024. Forma parte del ecosistema industrial de Lactalis en Cataluña, que ha recogido más de 177 millones de litros de leche en 38 municipios catalanes, con el 100 % certificado en Bienestar Animal, en línea con el compromiso nacional de la compañía.

Cataluña es un territorio clave para Lactalis. En 2024, la actividad global de la compañía tuvo un impacto de 1.059 millones de euros en el tejido socioeconómico de todo el país, siendo la región —y en particular la provincia de Lleida— un foco estratégico de inversión, desarrollo industrial y generación de empleo estable.

Por un futuro “muuuucho mejor”

La nueva identidad de El Castillo se ha presentado públicamente en octubre con una campaña multicanal que incluye soportes exteriores y tres vídeos en redes sociales bajo el lema: “Por un futuro muuucho mejor”.

Con esta evolución, El Castillo, parte de Lactalis España, reafirma su compromiso de futuro: una leche de aquí, elaborada con ganaderías que cuidan del medio ambiente, producida en una planta que reduce sus emisiones, y fiel a una historia centenaria de compromiso con la tierra y las personas.