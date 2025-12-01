Este es el pintalabios mate que resiste todas las comidas de Navidad

Publicado por EN COLABORACIÓN CON MAYBELLINE Creado: Actualizado:

A quienes nos gusta maquillarnos sabemos que ahora llega una de las pruebas de fuego para nuestros productos favoritos. Y es que, durante las Navidades, el maquillaje tiene que aguantar el ritmo de las celebraciones y mantenerse intacto durante todo el día.

Uno de los que lo tienen más difícil es el pintalabios, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor parte del tiempo nos lo pasamos comiendo y bebiendo. A esto se le añade que en estas fechas no solemos optar por gloss transparentes que se pueden reaplicar con facilidad, sino que para completar un look navideño buscamos un labial potente que tiene que conseguir resistir intacto a esta dura prueba.

En estas ocasiones, lo mejor es recurrir a esos productos que sabemos que no nos van a fallar y los pintalabios mate de larga duración SuperStay Matte Ink de Maybelline New York llevan años demostrando por qué son imprescindibles en todo neceser de maquillaje. Con una amplísima variedad de colores, un acabado mate aterciopelado que dura hasta 16 horas y un precio que lo hace accesible a todos los bolsillos, estos labiales se han ganado la confianza de las consumidoras.

Los SuperStay Matte Ink de Maybelline New York resisten las comidas y no transfieren.MAYBELLINE

¿Cómo llevar los labios perfectos esta Navidad?

No hace falta llevar un vestido de infarto para lucirte en estas fiestas, solo es necesario un buen labial para elevar cualquier look. El primer paso es seleccionar un color que nos favorezca y que potencie nuestras facciones. Entre los SuperStay Matte Ink de Maybelline New York hay una infinidad de tonos para que todo el mundo pueda encontrar su favorito.

Después de ello es fundamental la aplicación. Para que el pintalabios dure más tiempo, los labios deben estar limpios y sin ningún producto graso como base, así el color podrá adherirse mejor. La precisión es fundamental para que se vean definidos, para lo que el aplicador en forma de flecha de los SuperStay Matte Ink será tu mejor aliado, ya que permite repasar el contorno del labio y condensa la cantidad justa de producto.

Encontrarás una infinidad de tonos del SuperStay Matte Ink para todos los gustos.MAYBELLINE

Comienza aplicando el color en el centro de tu labio superior, ahí puedes remarcar el conocido como arco de cupido. Luego ve trabajando desde el centro hacia las comisuras, siguiendo el contorno de tu boca. Por último, realiza una última pasada por tu labio inferior para igualarlo todo.

¡No pongas demasiado producto! El exceso de pintalabios puede crear el efecto contrario al que buscamos y hará que desaparezca más rápido. Con su fórmula efecto tinta líquida conseguirás una cobertura total en una sola pasada y sin retoques. Espera unos minutos hasta que se seque la fórmula y ya no transferirá. ¡Olvídate de dejar tu marca en cada copa, ya estás lista para comerte el mundo!

Cuando necesitas brillar como en Navidad, tu mejor apuesta es un pintalabios potente y que te siga el ritmo. Los pintalabios mate de larga duración SuperStay Matte Ink de Maybelline New York no solo son permanentes, sino que son muy cómodos de llevar, ya que no se cuartean a lo largo del día ni resecan los labios. De esta forma, podrás disfrutar de estas celebraciones con la seguridad de que estás tan perfecta como cuando saliste de casa. Con ese precio tan asequible, ¿vas a quedarte solo con uno?