Adiós a las gafas sin salir de Lleida

No tener que depender de las gafas o las lentes de contacto es un cambio de vida para quien busca comodidad y libertad en el día a día. Ahora este cambio está al alcance de todo el mundo sin ni siquiera salir de Lleida. ILO Oftalmología, la clínica de tus ojos, dispone de quirófanos integrados y un equipo médico de élite en la misma ciudad, hecho que evita desplazamientos a otros centros. Eso quiere decir que todo el proceso –desde las visitas previas hasta la cirugía y el seguimiento postoperatorio– se realiza en casa, en Lleida, con la máxima comodidad para el paciente.

“Estoy contenta de habérmelo hecho en Lleida, porque me he ahorrado viajes innecesarios. ¿Además, teniendo aquí un lugar así, con buenos especialistas, por qué hacerlo fuera?”, explica Marina Mangues, una paciente que corrigió 9 dioptrías con ILO. La confianza en poder acceder a una atención oftalmológica puntera sin salir de tu ciudad es una de las grandes ventajas que ofrece ILO Oftalmología.

Atención inmediata y personalizada

En ILO, el proceso es ágil y centrado en la persona. Todo empieza con una primera visita de valoración en la que los especialistas examinan detalladamente cada caso para determinar si el paciente es apto para la cirugía refractiva y qué técnica es la más adecuada. En caso de que sea candidato idóneo, te lo ponen de lo más fácil: no hay listas de espera y la intervención se puede programar de manera casi inmediata. Cada paciente recibe un trato próximo y humano, ya que el equipo médico de ILO pone la salud y el bienestar de la persona en el centro de todo lo que hace, tal como demuestran sus más de 35 años de experiencia pionera en el sector.

“Ponemos la individualización y la atención centrada en las personas como prioridad absoluta”, resaltan desde la clínica, remarcando que cada caso se valora de forma personalizada y con “una estrecha comunicación y escucha activa” para establecer una relación de confianza. Gracias a esta filosofía, ILO ha realizado más de 6.000 de cirugías refractivas con éxito a lo largo de las décadas y acompaña a cada paciente durante todo el proceso, incluido el posoperatorio, lo cual asegura un seguimiento próximo y profesional en todo momento.

Tecnología ‘ touchless ’: precisión sin contacto

Uno de los grandes atractivos de operarse la vista en ILO es su tecnología de última generación. Se trata de la única clínica de Lleida que cuenta con el láser “sin contacto” (tecnología touchless), un sistema láser avanzado que permite corregir los defectos visuales sin tocar físicamente el ojo. Este procedimiento no invasivo incrementa la seguridad y la precisión, ya que evita instrumentos sobre la córnea y reduce las posibilidades de molestias. La cirugía láser Trans-PRK que utiliza ILO se realiza con anestesia tópica (gotas) y dura aproximadamente sólo 2 minutos por ojo. Es una intervención sencilla, rápida e indolora, efectuada en los quirófanos de la propia clínica con todas las garantías.

Un quirófano en la clínica ILO de Lleida.ILO

Este “láser sin contacto” de última generación es un equipamiento único en la provincia que sitúa Lleida al nivel de los mejores centros de oftalmología. Por lo tanto, los pacientes locales disponen de la misma tecnología puntera que encontrarían en clínicas de referencia internacional.

Las técnicas: láser Trans- PRK , lentes ICL y cirugía facorefractiva

Hay varias opciones de cirugía refractiva, y en ILO Oftalmología se encargan de valorar cada caso para recomendar la mejor solución. La más conocida es la cirugía láser corneal con tecnología Trans-PRK, pensada para personas de entre 18 y 45 años con miopía, hipermetropía o astigmatismo. El láser remodela la curvatura de la córnea sin tocar físicamente el ojo en una intervención de sólo dos minutos por ojo y una recuperación visual rápida. “No notas nada” durante el procedimiento, comentan pacientes como Sílvia Bertran, de Lleida, y es que al día siguiente ya empiezan a ver claro.

Para graduaciones muy altas o en casos en que la córnea no permite el uso del láser, se puede optar por la implantación de lentes intraoculares ICL, una lente biocompatible que se coloca entre el iris y el cristalino, sin retirar nada. La cirugía es breve, indolora y reversible, con resultados inmediatos. Sergi Jurado, deportista de élite, también de Lleida, explica que la noche de la operación ya veía bien sin gafas. Además, este método no provoca sequedad ocular.

Finalmente, para personas de más de 45 años, la mejor opción suele ser la cirugía facorefractiva, que sustituye el cristalino por una lente intraocular que corrige tanto la vista cansada como otros defectos de refracción. Con eso se gana independencia visual a todas las distancias y se evita la aparición de cataratas en el futuro. Ramon Sorribes, de Alpicat, es un buen ejemplo: dejó atrás las gafas progresivas y ahora disfruta de una visión clara y estable.

Más libertad, comodidad y seguridad para los deportistas

Practicar deporte con gafas o lentillas puede ser una fuente continua de incomodidades. Las gafas graduadas se empañan con el sudor o los cambios de temperatura, pueden resbalar o caer durante la actividad y limitan el campo de visión (especialmente lateral); asimismo, un impacto las puede romper y provocar una lesión ocular. Por otra parte, las lentes de contacto también tienen inconvenientes: se pueden desplazar con un movimiento brusco, resecar el ojo con el viento, irritarse con el agua o el sudor, e incluso favorecer infecciones en entornos como piscinas o playas. Todas estas molestias afectan a la concentración y el rendimiento deportivo, hasta el punto de condicionar el tipo de deporte que hacemos (hay quien evita deportes de contacto por miedo a las gafas).

Especialistas del equipo médico de la clínica ILO Oftalmología.ILO

La cirugía refractiva soluciona definitivamente estos obstáculos y aporta un gran beneficio para los deportistas: una libertad visual total. Después de la corrección de la vista, desaparecen las limitaciones asociadas a gafas y lentillas y se gana en comodidad en cualquier disciplina. La visión se mantiene clara y estable en todo momento, hecho que permite una reacción más rápida a los movimientos y mejor precisión en el enfoque y en la percepción de profundidad –aspectos decisivos en deportes como el fútbol, el baloncesto o el pádel–, contribuyendo así a mejorar el rendimiento deportivo global. Además, la ausencia de dispositivos frágiles a la cara o alógenos en el ojo hace que la práctica deportiva sea más segura: ya no hay riesgo de romper unas gafas con un golpe ni de perder una lentilla en plena acción. Como referencia orientativa, después de una cirugía láser como Trans-PRK, un deportista puede reanudar el entrenamiento suave en pocos días y volver a competiciones de contacto en unas 3-4 semanas, según la orientación del oftalmólogo. Con el apoyo de ILO –que incluso tiene en cuenta el tipo de deporte de cada paciente a la hora de recomendar la técnica–, muchos deportistas de Lleida ya disfrutan de una visión perfecta sin limitaciones.

En resumen, la cirugía refractiva en ILO Oftalmología ofrece a los leridanos la posibilidad de “decir adiós a las gafas” con todas las garantías: con la experiencia de un centro pionero (fundado por la Dra. Sanfeliu y por el Dr. Ferreruela, el primer doctor en implantar lentes intraoculares en Lleida hace más de tres décadas), con la tecnología más avanzada y segura y con un trato personalizado que pone al paciente en el centro. La combinación de quirófanos propios en la ciudad, profesionales de primer nivel y un amplio abanico de técnicas permite que cada persona encuentre su mejor solución visual sin salir de Lleida. Todo, con inmediatez, comodidad y calidad humana, desde la primera visita de valoración hasta el alta médica. Y es que la misión de ILO es clara: ayudarte a ver y a verte mejor, para que disfrutes de una vida llena libre de vínculos visuales.