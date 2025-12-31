Decálogo contra el fraude: Endesa impulsa una campaña informativa contra el incremento de prácticas de ‘phishing’

Publicado por ofrecido por endesa Creado: Actualizado:

El fraude telefónico, la suplantación de empresas, el engaño o el phishing. Son distintas formas de denominar un fenómeno que va en aumento y afecta a diario a un número creciente de usuarios. Con el phishing, el delincuente trata de manipular al cliente, por ejemplo, para que cambie de compañía o para que dé sus datos bancarios y poder robarle el dinero. Como una de las partes afectadas por estos delitos, las compañías se han puesto manos a la obra y han comenzado a idear un escudo contra este tipo de actuaciones.

Endesa ha detectado un incremento de las llamadas fraudulentas en los últimos meses y, para combatirlas, ha puesto en marcha un buscador de teléfonos en su página web (disponible en la sección Comprueba quién te ha llamado) que permite comprobar si el número desde el cual se ha recibido una llamada es oficial de la compañía. Se trata de un mecanismo sencillo que puede evitar estafas y dar más tranquilidad a los clientes.

La campaña divulga mensajes que deben situarse bajo sospecha.Endesa

Además, ha activado una campaña informativa en las redes sociales y en el blog corporativo con consejos prácticos para detectar fraudes (#StopPhishing) y se han enviado alertas a toda la cartera de clientes. En primer lugar, Endesa advierte que en la actualidad, los estafadores logran sin dificultades los datos personales de posibles víctimas de estafa, por ejemplo, el número del DNI, el de teléfono o la dirección, de modo que los comunican al propietario para ganarse su confianza.

También se caracterizan por utilizar un lenguaje técnico y mostrar conocimientos sobre energía eléctrica y pueden simular que ofrecen descuentos. La campaña está disponible también en las redes sociales, desde la cuenta oficial de Endesa Clientes, con mensajes como “el #phishing nos rodea, por SMS, por e-mail, incluso por WhatsApp. Nunca te pediremos los datos de tu tarjeta de crédito”.

Las llamadas fraudulentas se han disparado en los últimos meses.Endesa

El 90% de números, bajo sospecha

Desde que se puso en marcha a finales de septiembre, la herramienta Comprueba quién te ha llamado, disponible en la web de Endesa, ha recibido más de 255.000 visitas, lo que representa un 6% del tráfico total de la web. Del total de visitas, hasta 169.000 usuarios han comprobado un número de teléfono y han constatado que el 90% de los casos corresponden a números no autorizados por Endesa, lo que confirma la utilidad de esta herramienta como mecanismo de protección frente a prácticas comerciales fraudulentas. En el sector se está comprobando que el principal canal para estas prácticas es el telefónico. Las cifras son alarmantes: uno de cada cinco clientes domésticos y uno de cada siete, si se incluyen las pymes, han caído en el engaño y se han cambiado de comercializadora sin consentimiento expreso del cliente.