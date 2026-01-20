Nuevo programa formativo en la Universidad de Lleida basado en microcredenciales a partir de febrero

Publicado por patrocinado Creado: Actualizado:

La Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social (FEPTS) y el Centro de Formación Permanente de la Universidad de Lleida (UdL) inician un nuevo programa formativo basado en microcredenciales en los ámbitos de la formación del profesorado de educación infantil, primarias y secundarias, la psicología así como el trabajo y la educación social. Esta iniciativa representa una apuesta estratégica para dar respuesta a las necesidades actuales de formación a lo largo de la vida y a la demanda creciente de competencias específicas, actualizadas y de alto valor profesional.

Las microcredenciales se dirigen a personas adultas mayores de 25 años, con o sin titulación superior, y se han consolidado como una herramienta formativa clave para acreditar conocimientos concretos. Ofrecen una certificación digital de las competencias alcanzadas en un formato digital, seguro, verificable y transferible dentro del ámbito europeo. Se presentan en modalidades presencial, híbrida o virtual con una duración reducida de entre 1 y 6 créditos ECTS, y con un marcado carácter profesionalizador para satisfacer las necesidades del mercado laboral. Este formado facilita la actualización y la recalificación profesional, favoreciendo la inserción y la promoción laboral en entornos profesionales cambiantes.

El nuevo programa de microcredenciales de la FEPTS destaca por una oferta formativa innovadora, flexible y de calidad, diseñada para adaptarse a las necesidades de profesionales en activo, personas tituladas universitarias y otros colectivos interesados en ampliar o actualizar sus competencias en los ámbitos de la educación, la psicología y el trabajo social. Los cursos combinan rigor académico y aplicabilidad práctica, con metodologías docentes actuales y profesorado especializado.

El programa formativo que se iniciará en febrero de 2026 corresponde a una oferta inicial de microcredenciales que se irá ampliando progresivamente con nuevos cursos a lo largo de los próximos meses. La información detallada de los cursos disponibles, así como el proceso de inscripción, se puede consultar en la página web de la Facultad.

Además, el programa incorpora un incentivo económico destacado, ya que las inscripciones se pueden realizar con un 70% de descuento en el precio de la matrícula.

Con esta iniciativa, la FEPTS reafirma su papel como referente en la formación universitaria innovadora y en la transferencia de conocimiento al servicio de la sociedad.