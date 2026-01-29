Ciclos formativos del Centre Tècnic Ilerdense, referencia de la Familia Profesional del Transporte y Mantenimiento de Vehículos en Lleida

Publicado por patrocinado Creado: Actualizado:

El Centre Tècnic Ilerdense (CTI), centro de referencia formativa de la Familia Profesional del Transporte y Mantenimiento de Vehículos en Lleida y provincia, ofrece los siguientes cursos en sus ciclos formativos.

• CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Electromecánica del automóvil (2 años)

• CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Técnico superior en automoción. (2 años)

• PFI (para alumnos que no obtuvieron la ESO)

Mantenimiento de vehículos. (1 año)

En el Centre Tècnic Ilerdense puedes obtener el título de Electromecánico y Automoción en Grados Medios y Superiores. Podrás trabajar de jefe y asesor de servicio del área de electromecánica, de chapa y pintura, de perito tasador de vehículos y también en estaciones ITV.

CTI se caracteriza por el seguimiento, atención personalizada y profesional del alumno. Se trata de una formación constituida por un gran componente práctico en el centro y en la empresa mediante convenio en prácticas. En el centro escolar, las mismas empresas profesionales dan a conocer la actividad que desarrollan con monográficos técnico formativos de gran valor para el alumno. Unos monográficos que les permite conocer al alumnado y crear un "vivero" de futuros profesionales que pueden incorporar al acabar su formación a sus plantillas. El objetivo principal de CTI es la educación de personas en el ámbito laboral y personal, con valores y responsabilidad, características básicas y esenciales de éxito en el futuro. Además, el centro está preparado con la adaptación de nuevas tecnologías de la educación y herramientas digitales para que el alumno pueda desarrollar su aprendizaje y formación.

