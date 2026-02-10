El 'Almenar té Click' vuelve este fin de semana con una edición llena de actividades, concursos y sorteos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La segunda exposición de coleccionismo denominada Almenar té Click tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de febrero de 2026 en la Sala 1 d'Octubre de Almenar. El acontecimiento está organizado por el Ayuntamiento de Almenar y la asociación Playchic y con cuenta con la colaboración de varios comercios locales. El horario de apertura al público será de 10:00h a 14:00h por la mañana y de 16:00h en 20:00h por la tarde durante los tres días que dura la feria.

Cartel de la segunda edición del Almenar tiene Click.Almenar té Click

La entrada a la exposición consiste en un donativo de 3 euros que se destinará íntegramente a la Asociación Contra el Cáncer de Almenar, lo cual convierte la feria en un acto solidario destacado en la comarca. Los asistentes podrán disfrutar de más de 10 dioramas de grandes dimensiones que recrean escenas históricas y de fantasía, además de contar con una zona de venta para coleccionistas donde se podrán encontrar piezas únicas y novedades del mundo Playmobil.

Además de la exposición en sí, Almenar té Click ofrecerá un amplio abanico de actividades pensadas para satisfacer los gustos de todos los públicos. Los más pequeños podrán participar en talleres y manualidades inspiradas en el mundo Playmobil, donde darán vía libre a su creatividad e imaginación. También habrá concursos y sorteos con regalos exclusivos para los participantes más afortunados, como un sorteo de regalos el domingo 22 por la tarde. Se trata de un sorteo solidario, ya que los regalos los facilitarán los establecimientos colaboradores y la recaudación irá a favor de la Asociación contra el cáncer de Almenar. Los tickets se pueden comprar directamente en los establecimientos colaboradores y tienen un coste de 1€.

Unos cuantos dioramas de la primera edición.Almenar té Click

Desde la organización se destaca el carácter familiar del acontecimiento, concebido como una gran fiesta del mundo Playmobil donde pequeños y no tan pequeños podrán compartir momentos inolvidables. "Invitamos a todo el mundo a participar en esta experiencia única, donde la diversión, la creatividad y la imaginación serán las grandes protagonistas", afirman desde la Asociación Playchic. "Será una oportunidad fantástica para disfrutar en familia de un fin de semana diferente y lleno de magia".