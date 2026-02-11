TurisMarket celebra su tercera edición en firaReus Events el 2 y 3 de marzo

Una imagen de la edición anterior de TurisMarket.Una imatge de l'edició anterior de TurisMarket.

La Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT) y firaReus Events organizan la tercera edición de TurisMarket, el salón profesional de referencia del sector turístico y de la hostelería de la demarcación tarraconense, que se celebrará los próximos 2 y 3 de marzo. La FEHT representa el 90% de las plazas de alojamiento de la demarcación.

Después de dos ediciones anteriores, el acontecimiento experimenta un crecimiento significativo con la participación de más de 120 empresas expositoras, consolidándose como un espacio clave de encuentro, negocio y conocimiento para profesionales, empresarios y estudiantes del sector. Los organizadores prevén que miles de profesionales del turismo visiten el salón durante los dos días de celebración.

Áreas temáticas y espacio expositivo

El salón reunirá empresas vinculadas a varios ámbitos profesionales: alimentación, equipamiento y maquinaria, diseño e interiorismo, servicios, soluciones tecnológicas y TIC aplicadas al turismo. TurisMarket ocupará más de 6.000 metros cuadrados de espacio expositivo y ofrecerá una visión global de las principales tendencias e innovaciones del sector.

Una de las actividades de la edición 2025 del certamen.TurisMarket

Programa de actividades profesionales

El acontecimiento contará con demostraciones de producto, actividades profesionales y un amplio programa de ponencias y contenidos especializados. Bajo el paraguas de TurisMarket TALKS&COOK, se llevarán a cabo charlas, showcookings, catas y talleres orientados a los profesionales del sector.

Entidades colaboradoras y apoyo institucional

El salón cuenta con el apoyo de firaReus Events, Miró Vermouth, Europastry, Diputación de Tarragona, Port de Tarragona, Cámara de Comercio de Reus, Reus Promoció, Universitat Rovira i Virgili, Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils y la Cámara de Comercio de Tarragona.

La organización invita a registrarse