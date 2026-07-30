El Agrobiotech Innovation Forum 2026 vuelve a ser el epicentro de la innovación agroalimentaria en Lleida

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Lleida volverá a ser punto de encuentro para el ecosistema agroalimentario los días 27, 28 y 29 de octubre con el Agrobiotech Innovation Forum 2026, una cita impulsada por Fira de Lleida que refuerza el posicionamiento de la ciudad como hub de innovación agroalimentaria y espacio de conexión entre conocimiento, tecnología, ciencia, empresa y territorio.

Con el claim “Optimizar la producción sin comprometer el planeta”, el foro de este año pone el acento en la necesidad de impulsar soluciones tecnológicas capaces de generar un impacto real, mesurable y sostenido en el sector primario. En un contexto marcado por la variabilidad climática, la presión sobre los recursos naturales, la necesidad de optimizar procesos y la evolución cabe en modelos productivos más sostenibles, la tecnología se convierte en un factor clave para reforzar la eficiencia, la competitividad y la resiliencia del sector agroalimentario.

La nueva edición plantea una mirada renovada sobre el sector primario y sobre el papel que este tiene que asumir dentro del nuevo paradigma productivo. Un modelo basado en el capital natural renovable, la sostenibilidad y la aplicación de tecnologías avanzadas como la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, la automatización y el Big Data. Todas ellas, se convierten en herramientas esenciales para avanzar hacia una agricultura y una ganadería más eficientes, competitivas y adaptadas a los retos actuales y futuros.

Agrobiotech se plantea como un hub de conexión y transferencia

Este enfoque toma una relevancia especial en territorios como Lleida y Aragón, con un peso destacado en la producción de fruta de hueso. La campaña frutícola exige planificación, precisión, eficiencia en el uso del agua y los input, capacidad de respuesta ante imprevistos y herramientas que ayuden a mantener la calidad del producto. En este escenario, el foro se presenta como un espacio para conocer soluciones, compartir experiencias y acelerar la transferencia tecnológica hacia el campo, las cooperativas y las centrales frutícolas.

Después de una primera edición que reunió a más de 250 expositores y más de 14.000 visitantes profesionales, tanto nacionales como internacionales, el Agrobiotech Innovation Forum quiere reforzar su presencia como espacio de referencia para empresas, productores, centros de investigación, administraciones, startups y profesionales vinculados a la agricultura, la ganadería y la bioeconomía.

Más allá del concepto tradicional de feria, el Agrobiotech Innovation Forum se plantea como un ecosistema de conexión y transferencia, pensado para acercar el conocimiento al territorio y convertirlo en soluciones útiles para el sector. El objetivo es favorecer que la innovación se pueda validar en entornos reales, escalar y generar valor al conjunto de la cadena agroalimentaria.

Durante tres días, Fira de Lleida reunirá en un mismo espacio conferencias sectoriales, networking, zona expositiva, demostraciones y oportunidades de conexión profesional. Un encuentro pensado para dar respuesta a una cuestión clave: ¿cómo puede el sector primario afrontar los retos ambientales, económicos y sociales a través de una transformación tecnológica y sostenible?