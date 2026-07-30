Una mirada transversal para dar respuesta a los grandes retos agroalimentarios

La vertical de agricultura abordará el papel de la monitorización en cosecha, la robótica, la inteligencia artificial y los sistemas autónomos.AGROBIOTECH

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El programa del Agrobiotech Innovation Forum 2026 se estructurará alrededor de tres verticales clave: agricultura, ganadería y bioeconomía. Estos tres ámbitos permitirán profundizar en los principales retos de innovación del sector primario y ordenar los contenidos del foro en torno a las necesidades reales del territorio y de los profesionales.

La vertical de agricultura, con el lema “Control y rendimiento en un campo imprevisible”, se centrará en la gestión anticipada de la campaña, la incorporación de modelos predictivos y el uso de datos en tiempo real para planificar y coordinar las operaciones agrícolas. También abordará la gestión precisa de los recursos naturales, como el agua, el suelo y la sanidad vegetal, así como el papel de la monitorización en cosecha, la robótica, la inteligencia artificial y los sistemas autónomos.

La vertical de ganadería, bajo el eje “Salud, bioseguridad y rendimiento”, pondrá el foco en la detección y el diagnóstico precoz de problemas sanitarios, la bioseguridad operativa, la trazabilidad y los puntos críticos de control. También se tratará el papel de la biotecnología, la alimentación de precisión y la gestión ambiental para mejorar el bienestar animal, reducir emisiones y avanzar hacia modelos ganaderos más eficientes y sostenibles.

La vertical de bioeconomía, bajo el concepto “Circularidad que crea valor”, abordará el potencial de la transformación de residuos y subproductos en nuevas materias primas. Este eje pondrá el foco en el modelo circular de bioeconomía, la reducción de emisiones, la mejora de la eficiencia de los procesos y la regeneración de la fertilidad del suelo. También se tratarán cuestiones vinculadas a la integración de subproductos orgánicos, las tecnologías de valorización del carbono y la gobernanza de datos para medir, trazar y verificar el impacto real de las soluciones innovadoras.

Uno de los ejes se orienta a mostrar casos prácticos, pruebas piloto y validaciones en contextos realesAGROBIOTECH

En este ámbito, la adopción de robots agrícolas aparece como una de las líneas con más proyección. No se plantea como una tecnología aislada, sino como parte de un debate más amplio sobre cómo incorporar soluciones avanzadas de manera viable a las explotaciones. Para el sector frutícola, la robótica, los sensores y los sistemas autónomos pueden ayudar a monitorear parcelas, intervenir de forma localizada, optimizar tareas repetitivas, mejorar la eficiencia de los recursos y aportar datos útiles para la toma de decisiones. El reto es generar confianza, demostrar la utilidad, resolver barreras de implantación y explorar modelos económicos que faciliten la llegada real en el mundo productivo.

Además de estas tres verticales, el foro incorporará tres horizontales transversales. El primero será la intensificación sostenible, centrada en aumentar la producción agrícola sin comprometer los recursos ambientales, sociales y económicos. El segundo será la transferencia tecnológica y demostración, orientada a mostrar casos prácticos, pruebas piloto y validaciones en contextos reales. El tercero será la adopción y escalabilidad en el territorio, que abordará los factores necesarios para desplegar soluciones tecnológicas a gran escala.

Esta estructura permitirá conectar conocimiento, experiencia y aplicación práctica, avanzando desde el diagnóstico de los retos hasta la demostración e implantación de soluciones, con impacto real.