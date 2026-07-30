Tres días para convertir la innovación en oportunidades reales para el sector

El Agrobiotech Innovation Forum se consolida como una cita para descubrir maquinaria, tecnología, insums y servicios aplicados al sector agrobiotechAGROBIOTECH

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El primer día estará dedicado a la producción eficiente en un contexto imprevisible. Esta jornada se centrará en la gestión basada en datos, la optimización de recursos, la resiliencia ante imprevistos y la innovación y digitalización de los procesos. En un entorno marcado por la incertidumbre climática, sanitaria y logística, la capacidad de anticipación se convierte en un factor determinante para la competitividad del sector.

El segundo día pondrá el foco en la transferencia tecnológica y la demostración. Se presentarán casos prácticos, experiencias de campo, pruebas piloto y validaciones en contextos reales, con el objetivo de acercar la innovación a los profesionales y facilitar que las nuevas herramientas lleguen de manera efectiva al campo, a las explotaciones ganaderas y a la industria agroalimentaria. Esta jornada quiere reforzar una idea central: la innovación sólo genera valor cuando puede aplicarse, contrastarse y adaptarse a las necesidades del territorio.

El foro se consolida como una cita para descubrir maquinaria, tecnología, insums y servicios aplicados al sector agrobiotech.AGROBIOTECH

El tercer día abordará la escalabilidad y la evolución del sector primario en primer sector, poniendo el acento en la necesidad de desplegar soluciones tecnológicas a gran escala. También se destacará el papel de las administraciones, las políticas públicas, la formación, las infraestructuras digitales y la generación de confianza en la cadena de valor.

La nueva edición contará también con el Startup Arena, un espacio de 1.500 m² pensado para conectar talento emergente con el ecosistema agrobiotech. Esta zona facilitará el contacto entre startups, inversores, productores y profesionales que buscan soluciones innovadoras con capacidad de impacto real.

El Agrobiotech Innovation Forum 2026 estará del 27 al 20 de octubre a la Feria de LleidaAGROBIOTECH

Con cuatro zonas de conferencias sectoriales, tres verticales clave y una propuesta orientada a la transferencia tecnológica, el Agrobiotech Innovation Forum se consolida como una cita por descubrir maquinaria, tecnología, insums y servicios aplicados al sector agrobiotech, aprender de los mejores expertos y encontrar soluciones concretas más allá de la teoría.

Del 27 al 29 de octubre, Feria de Lleida volverá a reunir profesionales, empresas e instituciones para activar el futuro del sector primario. Un futuro que pasa por la innovación aplicada, la sostenibilidad, la competitividad y la capacidad de convertir el conocimiento en soluciones reales para el territorio.