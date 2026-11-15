Custodia: los hijos tienen voz

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Recientemente, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 27 de octubre de 2026, ha recordado que los hijos menores tienen derecho a ser escuchados antes de que se adopten decisiones judiciales que afecten de manera importante a su vida familiar. En el caso examinado, se había modificado sustancialmente el régimen de guarda y custodia sin oír a dos menores, lo que llevó al Alto Tribunal a anular las actuaciones.

Cuando una pareja se separa, una de las cuestiones más delicadas es determinar con cuál de los progenitores vivirán los hijos y cómo se organizará su convivencia. Los menores son los principales afectados y su opinión también debe tenerse en cuenta.

Ahora bien, escuchar a los hijos no significa que puedan decidir libremente con cuál de sus padres desean vivir. La decisión corresponde al juez, que debe valorar todas las circunstancias familiares y resolver atendiendo siempre al interés superior del menor.

La legislación reconoce expresamente este derecho y establece que los menores de doce años o más deben ser escuchados, sin excluir a los de menor edad cuando tengan suficiente madurez. Su opinión no es vinculante, pero puede resultar especialmente relevante para conocer sus necesidades, sus vínculos afectivos y cómo viven la relación con cada progenitor.

La audiencia debe practicarse en condiciones adecuadas, evitando que los menores se sientan presionados o responsables de elegir entre sus padres. Además, cuando el tribunal considere que no procede escucharles, deberá justificar debidamente su decisión.

Esta sentencia pone de manifiesto que el derecho de los menores a ser escuchados no constituye un simple formalismo procesal, sino una garantía fundamental que los tribunales deben respetar, especialmente cuando se pretende modificar un régimen de custodia previamente establecido.

En definitiva, los hijos no deben asumir la responsabilidad de decidir sobre su futuro familiar, pero tampoco pueden quedar al margen de las decisiones que afectan directamente a su vida. Escucharles es reconocer que, además de necesitar protección, tienen derecho a expresar su propia opinión.

Visto el panorama actual, y en el supuesto de que usted se halle en una situación similar, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente.