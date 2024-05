La por als nous oratoris

Creado: Actualizado:

No s’ha de tenir por a l’obertura de nous oratoris islàmics a alguns barris de la ciutat de Lleida. Està clar que aquesta por apareix cada vegada quan es comença a parlar d’obertura específicament d’algun oratori musulmà en algun barri de la ciutat. Per entendre la situació, cal comentar sobre el procés d’arribada i instal·lació dels ciutadans musulmans que sempre ha estat acompanyat per la necessitat d’obrir oratoris islàmics on poder practicar la seva religió musulmana. En aquest sentit, tenen tot el dret del món per fer-ho, respectant la normativa de l’ordenança municipal. A més, la societat lleidatana ha de tenir la consciència moral i intel·lectual de reconèixer aquest dret i de respectar els ciutadans musulmans, així com la seva cultura i religió, perquè són persones amb plens drets i deures com la resta de la ciutadania.

És molt curiós observar el comportament i la reacció d’alguns veïns quan s’obre un oratori musulmà i un oratori d’una altra religió. Sempre hi ha rebuig cap al musulmà i acceptació de l’altre, tenint en compte que tots el s c iutadans estan al mateix vaixell, paguen els mateixos impostos i participen de la mateixa manera en el creixement econòmic de la societat. De fet, val la pena dir que hi ha un respecte total cap a les esglésies que es troben en la majoria dels països musulmans.

Per desgràcia, hi ha alguns representants polítics, per interessos partidistes, que tenen aquesta por a l’obertura d’aquestes mesquites, mentre es considera la millor solució a un gran problema que va persistir més de dos dècades. A més, cal reconèixer la nova realitat i els canvis que s’estan produint en la societat lleidatana i actuar en conseqüència. Al mateix temps, cal tractar tots els ciutadans de la mateixa manera i evitar qualsevol tipus de divisió, de segregació i d’afavoriment.

Finalment, cal formular les preguntes següents: per què existeix a Lleida aquesta discriminació i aquest rebuig precisament cap als oratoris del col·lectiu musulmà, i no cap als oratoris d’una altra religió? Com es pot reduir o acabar amb aquest rebuig? Quines propostes tenen les autoritats de la ciutat per solucionar aquest problema i convertir Lleida en una ciutat justa, equitativa i igualitària amb tots els ciutadans?