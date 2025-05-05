Laprofecia
Dilluns de Pasqua va morir Francesc, el papa de Roma que, tot i ser jesuïta, va triar el nom del sant d’Assís com a símbol de senzillesa, una pretensió prou agosarada tenint en compte que el Vaticà destaca precisament per la sumptuositat, el secretisme i els rituals.
Com sol ocórrer, quan a penes el camarlenc ha segellat la cambra del papa i ha manat fondre l’anell del pescador, es torna a obrir el bagul de les profecies i en aquest cas amb més motiu. Entre les prediccions més conegudes, sobretot perquè fa referència exclusivament als mandats papals, hi ha la que s’atribueix a Sant Malaquies, arquebisbe d’Irlanda (1094-1148), la qual podria ser posterior, ja que la primera constància que se’n té és del 1595, quan es va publicar al Lignum Vitae, un llibre del monjo benedictí Arnold Wion. El vaticini consisteix en un llistat de lemes sobre els successius papes de Roma, des de 1193 (Celestí II) fins a la fi dels temps o, si més no, la fi de l’Església catòlica.
La llegenda diu que Malaquies va tenir una visió profètica quan va visitar una Roma empestada de corrupció, l’any 1139, i va lliurar aquesta llista al papa per anunciar-li que, a partir de llavors, només tindria 113 successors –als quals descriu amb una frase tant breu com críptica– i que després la ciutat eterna deixaria d’existir. Sigui com sigui, l’Església no s’ha pronunciat sobre la seva autenticitat, tot i que força papes tàcitament han validat el lema que els ha correspost, ja sigui amb l’escut papal que han triat o amb diverses circumstàncies que han caracteritzat el seu mandat.
El cas és que, amics, segons aquestes profecies, la fi s’apropa, ja que el darrer pontífex al qual s’atribueix un lema com a tal és Benet XVI (Gloria olivae, o la glòria de l’olivera, del qual s’han fet diverses interpretacions). Després, a tot estirar, només en quedarien dos més, un dels quals ha mort fa dues setmanes: el papa Francesc. És a dir que, amb la següent fumata bianca que exhali la xemeneia de la Capella Sixtina, podríem conèixer el darrer successor de Sant Pere. La profecia de Malaquies l’anomena Petro romanus i li vaticina que “pasturarà les ovelles (els catòlics) entre moltes tribulacions, passades les quals la ciutat dels set turons (Roma) serà destruïda, i el jutge tremend jutjarà el seu poble.” Ànims.