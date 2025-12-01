La gran juguesca
Una de les pel·lícules que sempre surt a les llistes de les recomanables per entendre el món de les finances és The Big Short (2015), amb Christian Bale interpretant el paper de l’inversor Michael Burry, qui torna a estar d’actualitat de fa unes setmanes. Burry apareix al film com el dissident solitari que, l’any 2005, mentre tothom ballava a la festa immobiliària, analitzava dades i advertia que el castell de cartes estava a punt de caure. Ningú l’escoltava, els bancs se’n reien. Els analistes el tractaven d’excèntric. I, tanmateix, la història li va donar la raó.
Enguany hi ha tornat: el dia de la castanyada va publicar un missatge críptic a X en què advertia d’una nova bombolla, encara sense esmentar a què feia referència. Al cap d’uns dies va vendre determinades accions i després va tancar el seu fons. A partir d’això, Burry ha tornat a ocupar titulars, aquest cop sobre la seva aposta en contra de la intel·ligència artificial (IA).
La qüestió és que quan la tecnologia desperta un entusiasme massiu i inversió desbordada és molt probable que ens acostem a una bombolla. I, com sempre, la pregunta no és si esclatarà, sinó quan. Les grans corporacions d’IA –les que fabriquen xips, les que venen emmagatzematge al núvol i les que prometen que els algoritmes faran la nostra feina millor que nosaltres– han viscut un any tan optimista que a Burry li sembla que acabarà com el rosari de l’aurora. El fet és que no ho diu com a vaticini. Ha analitzat patrons i els números no li quadren. Ara per ara, el consum energètic immens de la IA es menja qualsevol benefici i, quan fan números, les empreses no tenen en compte l’obsolescència. És a dir, maquillen els comptes. El seu advertiment ha encès els ànims i ja hi ha hagut les primeres sacsejades a la borsa.
Aquesta vegada, però, a diferència del 2008, no es tracta d’una crisi d’hipoteques escombraria ni de bancs a punt de col·lapsar. El risc és més eteri: una expectativa col·lectiva massa alta. Una promesa massa gran. Un mercat convençut que la revolució de la IA tot just acaba de començar i té recorregut gairebé infinit, sense tenir en compte que els recursos són limitats. Potser Burry s’equivoca o potser és el primer a veure les esquerdes del sistema i aconseguirà de nou fer-se multimilionari apostant contra el món.