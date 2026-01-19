Els Girona
Hi ha famílies que no només acumulen patrimoni, sinó que deixen empremta. Els Girona formen part d’aquestes nissagues que expliquen un país sense necessitat de grans proclames. La seva història, feta de feina persistent, d’intuïció i d’una certa manera de veure el món, ens parla d’una Catalunya ara gairebé oblidada que es va construir amb una amalgama de perseverança i ambició discreta, sense estridències i amb convicció.
Tot va començar lluny dels salons solemnes. Van plantar la llavor de l’èxit en una botiga de teles a comarques, i la van regar amb mentalitat d’estalvi i mirada llarga. Els Girona van entendre aviat que el progrés no arriba mai d’un dia per l’altre, sinó que és fruit de l’estratègia, d’arriscar quan toca i de saber esperar quan convé. Aquesta manera de ser els va fer protagonistes de la gran transformació de la Catalunya del segle XIX sobre la base de quatre columnes: banca, indústria, infraestructures i cultura.
Invertir en el canal d’Urgell, impulsar xarxes ferroviàries, fundar el Banc de Barcelona o finançar la reconstrucció del Liceu no només van ser apostes econòmiques, sinó una declaració de confiança en el futur. Tot responia a la voluntat de teixir les condicions perquè el país prosperés: terres fèrtils, ciutats connectades, finançament per a la indústria i el comerç i l’enfortiment de la cultura. Els Girona van entendre que els diners han de circular, que hi ha d’haver un retorn cap a la societat, molt lluny de la riquesa extractiva que només creix a costa de la misèria dels altres.
Aquesta visió també va arrelar al territori. A mitjan segle XIX, la família va adquirir la propietat del Castell del Remei, a Penelles. En aquelles terres transformades gràcies a l’aigua del canal, hi va niar un espai d’innovació agrícola. Durant gairebé cent trenta anys va formar part del llegat dels Girona, fins que l’any 1982 la finca va iniciar una nova etapa de modernització del celler, la producció vinícola i la promoció de la cultura, ara ja en mans dels Cusiné, els quals divendres passat van acollir la projecció del documental Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX, produït per Brutal Media, a partir del llibre amb el mateix títol, de la historiadora Lluïsa Pla. Podeu veure el documental a RTVE Catalunya i a La Xarxa.