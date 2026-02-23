Satisfacció vital
Des de l’any 2011, existeix un web que explica la complexitat del món on vivim a partir de l’anàlisi de dades. Aquesta meravella es diu Our World in Data (el nostre món en dades) i la va fundar l’economista i filòsof alemany Max Roser (1983). Al començament, finançava aquest projecte amb els diners que guanyava fent de guia turístic per Europa, mentre concloïa els estudis de doctorat. Ara, s’ha convertit en un portal de dades i de divulgació científica de referència a escala global, a l’empara de la Universitat d’Oxford. Sovint consulten aquest web investigadors acadèmics, periodistes i polítics –i també qualsevol persona que vol mantenir viu l’esperit crític–, ja que permet prendre decisions informades a partir de l’anàlisi dels grans temes, com ara la salut, la pobresa, els moviments migratoris, l’educació o el clima, entre molts d’altres. No en va, Our World in Data proclama que la seva missió és “la recerca i les dades per avançar en la lluita contra els problemes més grans del món”.
Entre aquest oceà informatiu, he destriat unes quantes curiositats pel que fa a la felicitat autopercebuda i la seva relació amb altres aspectes com ara la renda per càpita, l’esperança de vida o si som més feliços ara del que ho érem en el passat. Doncs bé, si ens atenim a la geografia, resulta que les persones que se senten més contentes amb la seva vida són els habitants d’Oceania, seguits dels nord-americans i els europeus. En canvi, els que se senten menys satisfets són els d’Àfrica i Àsia. I dins d’Europa, les persones que creuen ser més felices són les dels països nòrdics. Per contra, no és cap sorpresa que, de tot el món, els habitants de l’Afganistan, Sudan del Sud i altres països centreafricans són els que donen menys puntuació a la seva satisfacció vital.
Sempre hem sentit a dir que els diners no donen la felicitat, malgrat que la tossuderia de les dades s’entesta a dir el contrari: en general, les persones que es declaren més felices viuen en els països amb la renda per càpita més elevada. El web cita com a fonts l’Informe Mundial de la Felicitat, el qual s’obté a partir de l’enquesta Gallup, un estudi internacional continu que és clau en l’àmbit de l’economia del benestar i de les polítiques públiques orientades a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.