Siete parejas denuncian al dueño de una agencia de viajes de Lleida por estafarles 21.000 euros

Roser Puy Parache

Brindaré pel Hansi Flick, perquè el seu futbol boig m’ha fet tornar a vibrar amb el Barça i que quasi quasi no m’importi el resultat. Brindaré pels científics que mai tindran un Nobel. També pel conductor d’autobús que torna a obrir la porta al semàfor per l’adolescent mig adormit que ha arribat un pelet tard a la parada. Brindaré pel propietari que no pensa què deixa de guanyar amb el lloguer. Per Oques Grasses que se’n van, per Lax’n’Busto que tornen, i per Clara i Renaldo també.

Brindaré pels que us quedeu estudiant fins a la matinada. Per la nena del Conservatori que es va quedar en blanc només començar la peça, però va aconseguir d’acabar-la. També per la que va a entrenar atletisme encara que faci boira i sàpiga que no és la més ràpida ni la més forta. Pels qui adoren les matemàtiques i pels qui les detesten. Brindaré pel talent i per l’esforç. També per la mestra que no consent que cap nen estigui sol a l’hora del pati. Per l’auxiliar que li prem fort la mà a la pacient que està morta de por al quiròfan. No sé qui ets i, en canvi, mai t’oblidaré. Brindaré per la infermera que acarona l’anciana que té por de morir-se.

Brindaré pels amics que es retroben com si no hagués passat el temps. Perquè les amigues que no es retroben trobin temps per compartir. Per tornar a treure del fons de l’armari l’arbre de Nadal de plàstic, les llumetes i les boles de guarnir. Perquè no hi capiguem a taula i hàgim de portar cadires de cals veïns. També pels bons veïns. Brindaré pels que són a dalt, pels que mantenen la memòria viva. I pels antifeixistes. Brindaré pels que munten la festa major i pels que la ballen fins a trenc d’alba. També pels que van a córrer quan surt el sol. Brindaré pels que diuen “Bon dia”.

Brindaré pel premi Planeta a Juan del Val. Perquè el que he rigut no està escrit, ni pagat, encara que els hagi costat un milió d’euros. Brindaré per les arruguetes que es fan a la vora dels ulls, que tant ens han costat d’aconseguir i que hi ha qui inexplicablement voldria fer desaparèixer. Brindaré per maleir els homes que fan la guerra. I brindaré pels que encara compreu el diari en paper i també pels que el llegiu quan sortiu a fer el cafè al bar. Aquí us deixo els meus motius, per si us fan servei, per si de cas demà la nit no se us acudeix per què brindar.

