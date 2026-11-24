Catàleg de joguets
Deia el divulgador científic Eduard Punset que “la felicitat era l’avantsala de la felicitat”. I ho explicava amb una anècdota de la seva gossa, que es deia Pastora. Punset observava que, cada vegada que li preparava el menjar, l’animal feia saltirons i movia la cua. Mentre li feia el plat, la Pastora mostrava un entusiasme desbordant, però quan finalment el tenia a l’abast, aquella eufòria minvava. La gossa es tranquil·litzava i menjava. O no. De vegades, perdia l’interès. Punset es va adonar que l’animal semblava més feliç mentre esperava el menjar que quan finalment el tenia. Aquesta observació casa amb els estudis científics sobre el que anomenem el circuit de la cerca o de la recompensa, i el paper de la dopamina.
Aquesta setmana la meva filla m’ha demanat anar a la jogueteria a buscar un catàleg per triar quins regals vol per Nadal. I he recordat que era un dels meus moments preferits. Em passava hores, tancada a l’habitació intentant que ningú em molestés. L’olor de tinta recent imprimida, les pàgines lluents passant-les a poc a poc, com si fos un llibre de text, i tot un món de possibilitats. Evidentment no tots els joguets que marcava arribaven, com tampoc arribaran tots els que demana la meva filla. En realitat, tots ho sabem. El catàleg de joguets és l’avantsala de la felicitat. Igual que treure la tronca per alimentar-la. Tot un ritual d’espera que beu directament de la il·lusió.
A mi l’anècdota de la Pastora em recorda un episodi que vaig viure de petita. Era un dia de cada dia, que o estava malalta o no hi havia escola, i vaig anar a comprar amb la padrina al matí. No sé com, la vaig convèncer perquè em comprés un aliment que mai abans havia aconseguit, però que em semblava una fantasia: una pantera, una espècie de pastisset flonjo i de color rosa. Pura brioixeria industrial. No hi podia haver res millor al món per una nena de sis o set anys. Amb la pantera al meu poder vam anar a la peixateria i mentre despatxaven a la padrina, jo anava mirant i admirant aquell pastisset i me’l menjava a poc a poc assaborint-ne cada mossegada. A la peixatera aquell ritual li va semblar que indicava que no m’agradava gaire el meu esmorzar i en va fer un comentari. Insensata! A mi menjar-me’l o no m’era igual, perquè efectivament la felicitat va ser el moment de saber que el podia tenir.