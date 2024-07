Sis morts: hem de parlar, amic

Creado: Actualizado:

Si vostè té un moment, li confesso que no volia pas començar així el juliol, però HEM DE PARLAR. Sí, amb vostè, amic. Miri, s’han acabat les brometes, els acudits i la ruqueria aquesta sobre les dones, sap? Acabem-ho ja perquè se’ns en va de les mans de fa dies i aquí no passa res. Faci’s seva aquesta tragèdia, amic, perquè ens maten, ho veu? Ens maten a nosaltres, a les nostres criatures i també a les nostres mares. Deixem-nos de tòpics i collonades de si les dones també maten els homes, perquè no. Per sort per a vostè, amic, la festa no la balla tothom igual. Tinc l’esperança que si ho fem junts, aturarem aquesta inèrcia que la Llei no sap parar. Si no que ho preguntin a l’Amal, 30 anys, i al seu fill i a la seva filla, de 3 i 8 anys. Expliquen que estaven al programa d’ultra protecció VioGén, però l’assassí, que havia avisat que els mataria, entrava a casa quan volia, per un forat que va fer. I no. Ja no val dir que hi ha dones que.. Prou! Que deu ser molt fotut gestionar la vida quan, a sobre, la bestia és el pare dels teus fills. Oi que ens entenem?

Si vostè no s’hi posa, no ens en sortirem. La indefensió és incommensurable davant polítiques massa pensades pels homes i per als homes. Posem-nos-hi junts, amb els seus fills, i arraconem els homes que no estimen les dones lliures, ni els seus propis fills. També van matar la Laura, 20 anys, i sa mare, 45, perquè dues lleones o maten o moren juntes. Redeu si ho entenc!

Aquests monstres, amic, no s’excusen amb tòpics o acudits, perquè s’emporten per davant futurs: la pel·li que no veurà, les sabates que tenia enfilades per rebaixes, el curs que començava al setembre.. Qui collons es pensen que són aquestes bèsties per tallar d’arrel la possibilitat del primer amor dels seus fills o anul·lar una adolescència segurament reconsagrada?

Podem acumular tants minuts de silenci com vulguem, amic, però cada cop que escolti un mascle dient carallotades sobre dones, aturi-ho. Li desitjo salut, amic, i que el dia que es publiqui aquest article la sagnia de mortes no hagi augmentat. Que això importa. A vostè, si té una filla, més. I ha de quedar dit.