Bones Festes, família!

Si vostè té un moment, aturem-nos uns minuts en la lletra de les Nadales. Ha parat mai atenció a allò que cantem entre neula i neula sense atendre el missatge contingut? Que després esbudellarem el reggaeton, però déu-n’hi-do! –Aniràs a l’infern, Martí! Dialoguem una mica amb les Nadales, va. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Perdoni? Fum? Per què? Ha nascut un minyonet ros i blanquet Ai, pari el carro que bolcarem. Fill de la Verge Maria. Millor aquí: si passem per alt el detall virginal, s’endevina una possible monoparentalitat. Hacia Belén va un burra rin-rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolateee. Sí, ben carregada en va. Pero mira cómo beben los peces en el río. Com a cançó de Nadal no la veig. Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido, que potser els peces podrien mostrar alegria fent saltirons, però no: beuen. Són de beure els peces. A Betlem me’n vull anar, vols venir tu gallineta? A veure què diu la gallina.. Xiu, xiu, xiu farà el xiulet; xiribit, xiribet. De tota la vida que els xiulets fan xiribit-xiribet. On va a parar! Més: Recogido tu rebaño ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Que com a menú postpart està pintat. Res a dir, tu! En la puerta de mi casa voy a poner un petardo, pa’ reírme del que venga, a pedir el aguinaldo. Esperit nadalenc, en aquest cas, poc. I remata el Borriquito tot dient Que el que quiera comer pan que no venga a mi cena en el portal de Belén, la Virgen es panadera que això no ho endreça gramaticalment ni una rave entre Dionís de Tràcia, Nebrija i Coromines –A l’infern de pet, Martí! Pastors hi arribaven, allà, a la mitja nit, cric, cric, cric, cric. Disculpi, no serien grills? A esta puerta hemos llegado cuatrocientos en cuadrilla, si quieres que nos sentemos saca cuatrocientas sillas, que vindria a ser la primera revolta sindical dels pastorets a ritme de La Marimonera que, miri el que li diré, podria ser l’ancestre de la Marina està morena, no? –A les calderes de Pere Botero vas! Bon Nadal a tothom i petons a qui no tingui el cor per Nadal. Passa ràpid. Tot i que segurament importa poc tot això, però que quedi dit.