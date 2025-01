Creado: Actualizado:

Si vostè té un moment, avui parlarem de números, perquè he llegit sobre l’oportunitat de mirar de complir la regla del 3, 30, 300. La cosa és poder veure 3 arbres des de la finestra de casa, des d’on també hauríem de poder gaudir d’un 30% d’espai verd i, per reblar el clau, hauríem de tenir un parc natural a 300 metres de casa. Aquest, expliquen, és l’entorn per tenir una major qualitat de vida i millor salut mental. #BuenoPuesMoltbéPuesAdiósLa cosa és que mentre llegia, tot i que a Lleida en general tenim esperança, el meu cervell de rossa va començar a buscar els 3 arbres que podia veure des de la finestra –també ho està fent vostè, oi? Hi són! Respira, Martí. No hi ha bones notícies si cal veure un 30% de verdor: si no compto el tomatam i les carxofes de la verduleria, no quadro ni boja. Però la paranoia augmenta si busco estar a 300 metres d’un parc. Que segurament hi soc, però he de tirar entre 12 i 15 edificis a terra. Tururut viola! Total, que l’impacte positiu de la natura en la vida i la salut mental ni l’olora la majoria. Ni el 3, ni el 30, ni el 300.La regla parteix de les investigacions d’un professor de cognom impronunciable, Cecil Konijnendijk (torni a provar-ho, torni), de l’Institut de Salut Global de Barcelona, publicat a l’Environmental Research. La conclusió és que només un 4,7 de la població compleix la regla i no vull que em rondini ara que aquí #noestamostanmal Passa igual amb el 7, 7, 7 que explicava a TikTok una curiosa parella de, diríem, mitjana edat. Deia ella tota entusiasmada que cada 7 dies “una cita solos en casa”. Ell assentia, s’ha de dir, sense massa passió, perquè es veia fent dissabte. Continuava la cosa amb “una actividad juntos cada 7 semanas”. Aquí l’home ensumava xup-xup, fins que ella sentenciava “para ir a la ópera o al teatro”. I el darrer 7: “un viaje cada 7 meses”. El pobre Esperansito ja desistia “aunque solo sea de dos días”. Els números! Sempre lligats a les llibretes Rubio i aquells dos trens del carai que sortien un de Bilbao i l’altre de Sevilla i havien de coincidir no sé on! Bah! Quina creu! Que segurament importa poc tot això, però que quedi dit.