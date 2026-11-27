Una mare
Si vostè té un moment, avui parlem d’una mare. Ja sap que tot i que en soc, sempre defenso que ser mare no ens fa millors, ni especials. Però avui vull parlar d’una mare que juga una altra lliga.
Una mare que s’obre en canal, en públic, davant l’escrutini del món, per explicar l’infern de veure i viure com el teu fill ha caigut al pou de l’addicció a l’alcohol. Una autèntica lleona, ferma, valenta i decidida, tot i que segurament trencada per dins, esmicolada en trossets de ràbia, de frustració i de preguntes que segurament ni tenien, ni tenen resposta.
Una mare parlant del moment en què has d’aplicar l’amor dur, és a dir, el punt de no retorn. El prou. El dia que veus que només hi ha una sortida i que s’ha acabat qualsevol concessió. Potser l’única manera de reconduir una addicció: límits, fora la protecció i resar, resar molt fort, perquè tota aquesta força es transformi en alguna cosa bona, redéu. Resar perquè el teu “nen” trobi un camí del qual un dia va sortir. Massa es parla dels drames que comporten els fills petits o adolescents, però poc es parla de l’horror que toca viure quan el teu “nen” porta barba i la vida li penja d’un fil.
Una mare que descriu una mirada enfonsada, buida, fosca. Una mirada on no hi reconeixes el teu fill perquè no hi ha llum, no hi ha vida. Només hi ha dolor, por i inseguretat. Una mare que escolta estoicament com el seu nen li diu que no vol ingressar, que es morirà si entra al centre. Una mare que diu i sap del cert que canviaria la seva vida, ara mateix, per la del seu fill. I tant que ho faria.
I la culpa. La culpa que en un moment o altre hem sentit totes. La sensació que allò passa per alguna cosa que no vas fer. Pitjor, per tantes coses que vistes ara vas fer terriblement malament. Aquells deures que no acompanyaves. Aquell partit on no vas assistir. Aquella bronca que et va fer plorar més a tu que a ell.
Una mare que fa que tingui sentit existir i viure en un món on encara pesa massa el què diran o el que sembla més que el que és.
Ets un ésser enorme, Pilar, una mare referent, una persona que mereix que la vida li retorni tot el bé que fa. I avui també importa tot això; i ha de quedar dit.