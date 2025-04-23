Bon Sant Jordi!
A casa, Sant Jordi sempre ha estat una festa especial. D’aquelles que es viuen intensament. Des de petita, he tingut la lectura molt present, com si hagués crescut amb mi. De fet, els meus pares sempre van tenir un sí, quan es tractava de llibres. I els n’estic molt agraïda. Ens van ensenyar que llegir era molt important, gairebé com menjar bé o dormir prou. La lectura em va obrir portes a mons llunyans, em va ajudar a entendre altres maneres de fer, pensar i de sentir. Llegint, vaig aprendre a posar-me a la pell dels altres, a entendre que darrere de cada reacció hi ha una història. Llegir em va ensenyar empatia, em va fer més gran per dins. Per això quan faig trobades amb nens que han llegit algun dels meus llibres, m’encanta signar-los els exemplars. Sovint els dic que llegir els farà créixer, no només en coneixement, sinó en mirada. Que llegir els farà entendre qui són i com són. Cada cop que faig una xerrada amb ells veig que sí, que hi ha un bon planter de lectors. També els adolescents llegeixen molt més del que ens pensem, ja sigui manga, novel·les de nous escriptors i escriptores o a través de plataformes digitals. El que sí que m’ha sorprès és la manera com ho fan moltes d’elles: subratllen frases, analitzen les segones intencions i les apunten al marge i fins i tot enganxen pòstits de colors per marcar els passatges que més els han tocat. Cada color diu alguna cosa: romàntic, trist, colpidor. Són llibres que es converteixen en petits tresors personals, llibres viscuts de veritat. Confesso que em costa una mica veure’ls pintats amb bolígrafs o retoladors, jo sempre he estat més de cuidar-los com si fossin sagrats. Però també penso que és una manera molt intensa de viure la lectura. Per a mi Sant Jordi és primavera. És veure els camps verds, les flors silvestres esclatant als marges, l’aire suau enredant la cabellera. És el temps de les paelles amb sobretaules infinites, de nits que s’allarguen entre rialles i converses. Sant Jordi és carrers plens de gent que passeja amb un llibre a la mà i un somriure als llavis. Un dia per celebrar la cultura, però també la tendresa, l’amor, l’esperança. Un dia per estar contents per a tenir un sí, si es tracta d’un llibre.
Bon Sant Jordi!