L’era de les mascotes
Iogurt amb oli d’oliva i llavors de lli per millorar la digestió. Un altre amb membrana d’ou per enfortir ossos i músculs. Quefir de nabius i bròcoli per reforçar les defenses. O un d’antiinflamatori a base de pastanaga i pera. Tots, sense sucres afegits ni conservants, per suposat, i amb segell lleidatà. Són només alguns dels productes que ofereixen les botigues especialitzades en animals de companyia juntament amb infinitat de sopes i pinsos per a gossos i gats, xampús, joguines, rascadors o snacks (de calèndula, salmó, pollastre o tropical). Per no parlar de la secció de substrats per als felins. L’oferta és tan variada que ja no saps cap a on tirar. I és que a la sorra clàssica cada vegada se n’hi afegeixen més tipus. De paper, de fusta o d’origen vegetal. Que si una aglomerant de soja amb fragància d’espígol. Amb sabó de marsella. O una altra a base de blat de moro i te verd.
No és estrany, però, tot plegat tenint en compte els 30 milions de mascotes registrades aquest 2025 a Espanya. 30 milions davant 1.300.000 de nens de 0 a 3 anys. Unes dades que sens dubte reflecteixen un canvi profund a les llars, amb més animals que fills en el conjunt global. I és que abans un gos servia per protegir la casa i el gat per evitar que hi entressin rates o insectes repugnants. Es consideraven més funcionals. Però en els darrers anys s’han anat humanitzant i se’ls tracta com un membre més de la família, amb la corresponent dedicació, despesa econòmica (una mitjana de 1.500 € l’any) i, sobretot, el vincle emocional que comporta. Especialment per a les persones que conviuen només amb l’animal. Una tendència que anirà a l’alça segons els experts i per això ja hi ha empreses que comencen a fer passos endavant per afavorir la conciliació o facilitar el dol en cas de mort del company pelut, amb ales o escamat. És el cas de Patitas&Co, una botiga d’alimentació i productes per a mascotes que ha decidit concedir tres dies de permís retribuït als seus treballadors en aquest supòsit, en una iniciativa pionera que vol convidar a obrir una reflexió social i a impulsar un canvi legislatiu, en paraules de la seva fundadora. Una mesura recent, en vigor des de fa només uns mesos, però que ja ha despertat l’interès d’altres empreses de dins i fora del sector. I és que la pèrdua d’una mascota pot arribar a ser molt dolorosa, incapacitant fins i tot, i només ho pot entendre qui ho ha passat.