Permetin-me que avui els parli breument d’aquest filòsof alemany, que va dedicar part de la seva obra a la naturalesa efímera de la felicitat. Schopenhauer ens recorda que, tot i que el patiment és inevitable (recordem que a vegades allò que ens passa tindrà una finalitat que encara no coneixem) podem trobar moments d’alegria i felicitat al tenir cura de la nostra salut. De fet, d’ell és la famosa frase “La salut no ho és tot, però sense ella, tot és res”. Tot i això, en un estudi que vam fer amb el Dr. Alsinet de la Càtedra d’innovació social de la UdL vam trobar que realment aquelles persones més felices tenien major risc cardiovascular, especialment d’obesitat. Nosaltres ho vam atribuir principalment que als països mediterranis, encara ara, l’alimentació i el que passa al voltant d’una taula van vinculats a la felicitat. En un moment en què estem assumint discursos en què amb la felicitat i alegria podrem superar-ho tot, no ens podem oblidar de la responsabilitat individual de cadascú per dur una vida saludable i activa. Com deia el filòsof, és precisament en aquest repte per cuidar-se, el que acabarà fent que ens trobem bé i que puguem ser feliços. Com que res passa perquè sí ahir era el Dia Mundial de la Salut. Aquesta data que se celebra en commemoració de la constitució de l’Organització Mundial de la Salut, l’OMS, el 7 d’abril de 1948 ens serveix per reflexionar sobre la importància de la salut. En l’escalada de despropòsits que està duent a terme el president Trump, ja no recordem que aquest any els Estats Units deixaran de formar part de l’organisme internacional que regula les polítiques sanitàries a escala mundial. Però tornant a la Salut, no podia deixar d’aprofitar aquestes línies per reivindicar la reforma del sistema sanitari que necessitem per a la seva supervivència i sostenibilitat. Tenim el repte d’implicar els ciutadans en aquesta reforma perquè realment esdevinguin el centre del sistema, i que amb les seves propostes puguin ajudar a fer-lo millor. Però sobretot no podem deixar de dedicar aquest dia a tots els professionals que treballen dia a dia per aconseguir que els ciutadans gaudeixin del benestar físic, emocional i social que l’OMS va definir com a salut.