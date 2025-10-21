De Trafalgar al Vaticà
Els britànics han aconseguit marcar el curs de la història durant molt temps. De fet, tal dia com avui però de 1805, l’almirall Nelson guanyava la famosa batalla de Trafalgar i atorgava al Regne Unit la supremacia en el control del mar, iniciant la davallada de Napoleó. Els seus reis i reines, sobretot les reines, han estat famosos i han tingut un paper destacat en la història europea i mundial. Aquesta setmana, els britànics tornen a ser notícia, no només perquè, de manera excepcional, s’han quedat sense Duc de York, sinó perquè el rei Carles III resarà conjuntament amb el Papa Lleó XIV a Roma. Aquest fet no tindria més transcendència si no fos perquè feia més de 500 anys que un rei anglès, i per tant governador suprem de l’Església Anglicana, no resava amb un Sant Pare de Roma. I és que un altre rei, el famós Enric VIII, per poder-se separar de la seva dona, la reina Caterina d’Aragó (filla dels Reis Catòlics, ni més ni menys), va crear la seva pròpia església per fer el que volgués. S’havia de tenir valor, el 1534, per desobeir el Pontífex, una de les màximes autoritats de l’època, que alhora no volia enfadar el poderós emperador Carles V, tiet de la reina Caterina. Res passa perquè sí. Però ho va aconseguir, i es va casar amb qui ell volia. Tampoc va durar gaire. Des d’aleshores tots els seus descendents han anat passant-se el càrrec mantenint distància religiosa, que no política, amb el Vaticà, fins a l’actual rei Carles. És curiós que sigui un monarca que també ha trencat amb les normes establertes –es va casar amb una persona divorciada– qui torni a apropar-se a l’Església Catòlica. I la fabulosa Capella Sixtina serà testimoni d’aquesta cerimònia que busca la reconciliació entre les dues esglésies. No hi ha millor escenari. Està bé que, en els temps que vivim, es busquin i es generin espais de trobada i concòrdia. La missa se centrarà en la protecció de la natura i del medi ambient, una de les prioritats del rei anglès. És probable que el monarca britànic no sàpiga que la desforestació de molts territoris del nostre país va començar amb la tala d’arbres per construir els vaixells de l’Armada Invencible. Una armada que, casualment, també van derrotar els anglesos, amb la seva reina Elisabet I al capdavant.