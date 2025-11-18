725 anys després
Avui, després de 725 anys d’història, la Universitat de Lleida tindrà per primer cop una rectora. La Dra. M. Àngels Balsells ocuparà la planta noble del rectorat després d’una llarga trajectòria acadèmica i també social que l’avala. Es convertirà en la 3a rectora que actualment hi ha a les vuit Universitats Públiques de Catalunya. Amb la M. Àngels vam coincidir a UNICEF, i la seva recerca sempre ha estat centrada en els nens i joves en situació de vulnerabilitat i risc social. Que important és que persones amb el bagatge i sensibilitat de la M. Àngels ocupin llocs de responsabilitat i puguin contribuir a transformar la societat. Arriba al rectorat des de l’Escola de Doctorat, i crec que està bé recordar que a Lleida hem estat pioners en aquests estudis. La lleidatana Zoe Rosinach va ser la primera doctora en Farmàcia i va compartir lluites feministes amb Clara Campoamor. I també la més coneguda, Martina Castells, que va ser la primera dona que es va doctorar en Medicina. Poc podien imaginar, a la seva època, que una dona podria arribar a ser rectora. Potser no sabien tampoc que Castells va ser apadrinada pel metge José de Letamendi. Un metge que és conegut pel seu decàleg per a la bona salut que 150 anys després segueix vigent. Aquest decàleg comença recomanant una vida honesta i ordenada, exercici i diversió, i acaba recomanant estar ocupat per a tenir bona salut. Algun dia en parlarem en profunditat del decàleg, però també és molt conegut per la seva frase cèlebre de “el médico que solo sabe de Medicina, ni de Medicina sabe”. Ja veuen com molts cops per poder ajudar els nostres pacients i els seus problemes, cal saber alguna cosa més que Medicina. Probablement, ser conscients dels determinants socials que tant ha estudiat la Dra. Balsells. Res passa perquè sí. Ha costat una mica arribar fins aquí (més de 7 segles!) i en aquesta setmana que es commemoren els 50 anys del final de la dictadura del nostre país, no hi ha millor manera de celebrar-ho. I a partir d’avui, la M. Àngels formarà part encara més de la història de la nostra Universitat i de la ciutat. Li desitjo tots els èxits i estic segur que, amb el seu equip, podrà consolidar el lloc que li correspon a una de les universitats deganes del nostre país.