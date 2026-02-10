Goliat
El juliol de 2018, la Fundación Mutua Madrileña va finançar un projecte del nostre grup per estudiar els traumatismes cranioencefàlics, els TCE. Als serveis d’urgències, cada dia atenem persones que han caigut i s’han fet un cop al cap. Sovint el cop és menor; el que ens preocupa són les complicacions que poden aparèixer després, especialment en pacients grans i amb malalties cròniques. Encara més si prenen tractaments anticoagulants, com l’acenocumarol (Sintrom®), que poden augmentar el risc d’hemorràgia. I això pot tenir conseqüències greus. El maneig d’aquests pacients ha anat canviant en els darrers anys. Fins fa no gaire, una part important havia de romandre més de 24 hores en observació i, moltes vegades, acabar fent com a mínim una tomografia cranial (TAC). Gràcies als recursos obtinguts amb la beca, hem pogut desenvolupar una escala clínica que estima el risc de complicacions en les primeres 48 hores. Això ens permet ajustar millor la decisió: quan cal observar i fer proves, i quan podem evitar ingressos i exploracions innecessàries en unes urgències sempre concorregudes. Per posar nom a l’escala vam fer una enquesta en línia, i va guanyar “Goliat”. La Bíblia explica que, en una guerra antiga d’Israel, un gegant anomenat Goliat va mantenir atemorit un exèrcit durant quaranta dies. Va caure quan un pastor, David, més petit i sense armes poderoses, li va llançar una pedra que li va impactar al cap. Ningú ho esperava. Aquesta història s’ha convertit en símbol d’aquelles batalles desiguals en què el desenllaç pot sorprendre. I com que res passa perquè sí, els ho explico perquè fa poc hem publicat la validació d’aquesta escala, amb un nom carregat de simbolisme que pot millorar la qualitat de vida de molts pacients i ajudar-nos a gestionar millor un problema freqüent i complex. Aquests dies estem veient que la recerca no és un luxe: és una eina per canviar la pràctica assistencial i beneficiar directament la ciutadania. Però tot comença abans del finançament i abans dels resultats: amb una bona pregunta. Aquella que neix d’un dubte honest i s’atreveix a posar en qüestió el “sempre s’ha fet així”. Posar en dubte el coneixement existent no és fàcil, com tampoc no ho va ser per a David. I se’n va sortir.