Creado: Actualizado:

Com cada setmana, les excompanyes de col·legi i alhora amigues ens tornem a trobar. Avui, engega la conversa la Núria: “Aquest estiu hem estat a Alemanya i sabeu què ens ha passat?” “Com vols que ho sapiguem, si no ens vas convidar a anar-hi”, diu la Carme, foteta com sempre. “Com n’ets, de ruca. Ja saps que si volies venir només havies de dir-ho”, respon la Núria tota seriosa. “No, dona, no. No volia venir pas. Però, bé, continua, què t’ha passat amb els alemanys?” La Núria reprèn la conversa: «Doncs que ja el primer dia, a l’hora de sopar, només entrar al restaurant el cambrer ens pregunta: “Pensen pagar amb targeta o bé amb efectiu? Si és amb targeta, tenim totes les taules reservades. Si és amb efectiu, els puc trobar una taula lliure.” Ens vam quedar amb un pam de nassos. Vaig pensar que ho feien per evadir impostos.»

“Això sí que no m’ho crec pas”, interromp la Carme. “Els alemanys són calvinistes i no em crec que es dediquin en massa a evadir impostos.” “I, aleshores, per què ho fan?, pregunta la Núria. “Doncs probablement pel mateix que ho faig jo. Soc funcionària. Tots els meus ingressos estan controlats fins al darrer cèntim. I ho pago tot amb efectiu. Ho faig perquè no em dona la real gana que se sàpiga en què em gasto els diners. Ningú no té per què saber quant paper higiènic compro. Ja estem prou controlats per totes bandes perquè també hagin de saber si vaig restreta o tinc descomposició.” “Doncs jo no ho tinc clar”, diu la Núria segura de si mateixa. La Carme replica: “Jo ho tinc claríssim.”

La Dolors, que ha viscut llargues temporades en diferents països, explica: “Els alemanys tenen la cultura de l’estalvi al moll de l’os. Aquest seria probablement un altre dels motius pels quals majoritàriament utilitzen efectiu. Posseeixen una veritable animadversió a l’endeutament. A més, els comerços i la restauració segur que agraeixen cobrar en metàl·lic per evitar pagar interessos a la banca. Així doncs, no m’estranya que els alemanys optin cada cop més per aquest sistema de pagament.” L’Emi tanca la discussió: “Jo utilitzo la targeta. Però cada dia em plantejo més tornar als diners físics, per les mateixes causes que sembla que ho fan els alemanys: protecció de la privacitat, pànic a l’endeutament i per descomptat evitar pagar interessos.”