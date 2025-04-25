El ritmo del alcalde de Lleida con la canción de la fiesta mayor

Creado: Actualizado:

Este jueves se presentó la canción de la Festa Major de Lleida, elegida a través de un casting entre jóvenes compositores e intérpretes, y la ganadora se titula Tornarem a ballar!, de Arnau Moreno e interpretada por Joana Barco, una joven de 19 años que hizo mover el esqueleto al alcalde Fèlix Larrosa, que siguió el ritmo muy acompasado, mientras al concejal de Fiestas, Xavi Blanco, se le veía más tímido. La verdad es que el estribillo es muy pegadizo.

Las fiestas

El inicio de las fiestas arrancará con la lectura del pregón, a cargo de Purificació Terrado, directora del Auditori Enric Granados, que será especial por su jubilación. El acto, en el salón de sesiones de la Paeria, también contará con la imposición de bandas a los Jóvenes Referentes de Lleida, iniciativa para dar visibilidad al talento joven, y el estreno de la canción de la Festa Major. Larrosa destacó que el año pasado no hubo ningún incidente y que este se volverá a incrementar la seguridad, con 170 efectivos de la Guardia Urbana velando por la ciudadanía, además de voluntarios, Protección Civil, Bomberos, SEM y Mossos d’Esquadra.

Sombra en Sant Joan, campanas y más presupuesto

Como novedades, destacan la instalación de toldos en la plaza Sant Joan para dar sombra al público que siga las actividades de este escenario. También se recupera el repique de campanas de la Seu Vella en el Pregó de Sant Anastasi y antes del inicio de la procesión y se incrementa el presupuesto, con más de 400.000 euros. La Batalla de Flors se hará en Doctora Castells por las obras en Rambla Ferran.