Festa Major de Lleida pasada por agua

Dos años implorando que lloviera y desde hace ya unos meses que empezamos a estar hartos de mirar siempre el cielo o consultar el Meteocat cada dos por tres. Y es que ya se sabe, nunca llueve a gusto de todos. Este fin de semana no será una excepción y lleva camino de aguar las fiestas mayores de las comarcas de Ponent. Comenzando por ayer mismo en la capital. Preguntamos si había alternativa para los conciertos, por si persisten las tormentas, y nos contestaron que sí, pero sin pistas de dónde podrían celebrarse las mil y una actividades previstas. Habrá que esperar.

Sota l'aiguat, sense paraigua.Jordi Echevarria

Lo mejor del día fue ver por la calle a una señora a la que el diluvio pilló sin paraguas que, ni corta ni perezosa, se colocó en la cabeza un barreño que suponemos acababa de comprar y cuya foto pueden ver al pie.