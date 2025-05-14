Montse Mínguez, acosada en Madrid por el agitador ultraderechista Bertrand Ndongo

Publicado por Privat Creado: Actualizado:

El ultraderechista Bertrand Ndongo, uno de los agitadores disfrazados de periodistas que protagonizan todo tipo de interrupciones, amenazas y acoso en redes a políticos progresistas o independentistas (impidiendo en muchas ocasiones el trabajo de los profesionales de verdad) y que tiene miles de seguidores, escogió como su última víctima a la diputada leridana Montse Mínguez, cuando el lunes, de regreso a Madrid y tras pasar por Ferraz, se disponía a entrar en su hotel.

Ndongo la persiguió literalmente durante 10 minutos, acosándola con todo tipo de preguntas sin ningún sentido ni formas. Mínguez le pidió de todas las maneras posibles que la dejara en paz, que estaba en su ámbito privado y en la calle, y suerte de dos transeúntes que le ahuyentaron.