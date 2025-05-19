El político Josep Borrell, accidentado en un hotel en Bolivia

Creado: Actualizado:

Josep Borrell, el político socialista nacido en La Pobla de Segur que actualmente preside el Cidob de Barcelona, centro de investigación en relaciones internacionales, sufrió un accidente esta semana en Bolivia. El que fuera alto representante de la política exterior de la Unión Europea hasta el año pasado cayó en el baño del hotel en que se hospedaba y se fracturó una clavícula, por lo que tuvo que ser ingresado unos días en un hospital de la ciudad de Santa Cruz.

Pese a este percance, Borrell, de 78 años, participó virtualmente en la conferencia que le llevó al país sudamericano. Esperemos que se recupere pronto y este percance no le impida participar, tal y como está previsto, en la 36 edición de la Trobada al Pirineu, que se celebrará en La Seu d’Urgell los días 12 y 13 de junio.