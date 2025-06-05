Disparos contra una cámara de vigilancia en Lleida

Creado: Actualizado:

El ayuntamiento presentó ayer las diez nuevas cámaras de videovigilancia que ha instalado en las calles del Barri Antic y el alcalde hizo balance de todas las que hay en servicio y las que están previstas. Durante el acto también trascendió que una de las de l’Horta ha sido destrozada a perdigonazos

Un piso en Mollerussa

El representante de los profesionales de los hospitales concertados en la dirección de Metges de Catalunya ejemplificó ayer la diferencia de sueldo con respecto a los que trabajan en el Institut Català de la Salut, afirmando que con la cantidad de mayores ingresos que acumulan a lo largo de su trayectoria, unos 120.000 euros, estos últimos podrían comprarse un piso en Mollerussa cuando se jubilen.