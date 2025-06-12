Incivismo ante el alcalde de Lleida: un manotazo, un perro y un patinete

La presentación del nuevo servicio de jardinería se ha hecho en la plaza Blas Infante con el alcalde y varios representantes municipales, de las empresas concesionarias y vecinales.SCD

El Ayuntamiento de Lleida presentó ayer el nuevo servicio de jardinería en un acto en la plaza Blas Infante al que asistieron todos los empleados de las empresas concesionarias. Durante su intervención, el alcalde, Fèlix Larrosa, hizo un llamamiento a los vecinos a ser cívicos para ayudar en el mantenimiento de las zonas verdes y, poco después, pasó por allí un hombre en patinete, que se detuvo para hacer una foto del acto.

Le cayó el patinete al suelo y estuvo a punto de golpear un perro, cuyo dueño reaccionó de forma airada increpando al improvisado fotógrafo, que le pidió que se tranquilizara, pero como respuesta recibió un manotazo del primero.

El alcalde le llamó la atención y uno urbano de paisano acudió a poner paz. Larrosa señaló este incidente como ejemplo de incivismo.