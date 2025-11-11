"Si me das la camiseta, prometo no silbarte": el mágico momento entre Rafa Villar y un pequeño aficionado al Barris Nord

Creado: Actualizado:

El base del Baskonia Rafa Villar tuvo un gran recibimiento al partido del domingo en el Barris Nord. Fue uno de los héroes del ascenso del Força Lleida al ACB y de la posterior salvación en la primera temporada a la élite, y su gran entrega ha dejado huella entre los seguidores.

Ahora bien, la afición del Hiopos es conocida para ser una de las que más anima su equipo y que más presiona el contrario, así que cuando empezó el partido Villar pasó a ser un rival más, con los consiguientes silbidos.

No sabemos si entre los que silbaban figuraba un niño que acudió en el pabellón con una pancarta en la cual se podía leer: “Rafa, si me das la camiseta prometo no silbarte en todo el partido.” El jugador lo vio y se acercó a saludarlo. Esperamos que al final le diera la camiseta.